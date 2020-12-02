李彥秀：蘇貞昌的滿口謊言比丟豬內臟更傷害台灣民主

▲國民黨副秘書長李彥秀。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委蔣萬安1日針對萊豬議題質詢行政院長蘇貞昌時，提到自己曾赴屏東關心豬農，對方反問「哪一家？」他則以保護豬農為由表示不能說，但這答案卻讓現場民進黨立委拍手大笑。對此，國民黨副秘書長李彥秀2日批評，蘇貞昌的滿口謊言，民進黨立委的嘻笑，比起丟擲豬內臟更傷害台灣民主。

「蘇貞昌的荒謬備詢表現，就是國民黨杯葛的最佳理由！」李彥秀2日在臉書表示，蔣萬安1日準備充分且立論十足的質詢，是國民黨不但能夠杯葛也能夠強力質詢的最佳呈現。然而，蘇貞昌面對這樣的質詢，非但無法針對事實說明，多次反質詢、尖酸、攻擊、拖延，甚至說謊，毫無說明誠意的備詢，不禁讓人想問，這樣的的執政黨還有跟他說理的空間嗎？

李彥秀表示，昨天質詢一結束，網路上立刻出現滿天的攻擊蔣萬安的圖文，不禁令人讚嘆，行政院的公帑小編真是戰力十足，黑蔣陣線打擊起來毫不手軟！在野黨的議事運作，固然可以討論，但她更認為執政黨傲僈的表現，就是在野黨杯葛的理由。

她也批評，蘇貞昌的滿口謊言，民進黨立委的嘻笑，比起丟擲豬內臟更傷害台灣民主。

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