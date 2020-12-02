《國民法官法》登十大人權新聞榜首　南鐵東移、中天換照案都上榜

▲中華人權協會公布2020十大人權新聞。（圖／翻攝中華人權協會網站）



政治中心／綜合報導

中華人權協會2日開記者會，公布「2020年度十大人權新聞」，包括《國民法官法》三讀、新冠肺炎帶來的人權議題、科技偵查法、法稅改革、宗教基本法、南鐵東移拆遷等相關議題都列入排行中，呼籲政府要保障人民權益。

中華人權協會於11月4日挑選出當年度30則人權新聞，開放各位民眾在網路投票，從11月4日至11月23日共20天，共累計83876人次參與票選，選出「2020十大人權新聞」。中華人權協會理事長高思博、立委林為洲、立委李貴敏上午出席記者會，共同揭曉十大人權新聞。

2020十大人權新聞排名如下：

1.國民法官法三讀 人民將與法官共同審判刑案

2.疫情監控下的人權矛盾（數位監控、陸籍子女返台……）

3.《科技偵查法》草案 引發各界侵權疑慮

4.侵害賦稅人權轟動國際 太極門沒欠稅遭二度違法拍賣

5.無薪假人數升至1.8萬 再創10年新高

6.宗教團體究竟如何規管？宗教界期盼立宗教特別法

7.從租用到迫遷──南鐵東移，25年政策與地貌的轉變

8.「農田水利法」通過，水利會千億財產歸公，政府引發與民爭產爭議！

9.美警執法不當，造成黑人佛洛伊德死亡BLM（Black Lives Matter）種族平權運動延 燒全美各地！

10.中天新聞台換照：關掉中天的麥克風，是打壓異己或維護民主？

國民法官法被選為十大人權新聞第一，中華人權協會司法法制委員會主委李宜光表示，這確實是台灣司法制度的一大改變，希望人民成為國民法官後，能夠幫助法院對量刑部分做更妥適的認定，讓人民量刑進入保守的司法體系，進而讓法院判決更符合社會的聲音。

除了本次上榜的十大新聞之外，高思博提到，包括香港實施「國安法」及「通姦除罪化」等議題，也都在網路上掀起熱議，呼籲各界持續關注相關人權議題。

▼中華人權協會公布2020十大人權新聞，理事長高思博、立委林為洲、立委李貴敏共同揭曉十大新聞。（圖／翻攝中華人權協會網站）

