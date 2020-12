影／真相大白…猶他州金屬巨碑消失原因　他們摸黑把整支搬走！

▲極限運動家克里斯坦森宣稱,自己與另外3人搬走了猶他州神秘巨碑。(圖/翻攝自Instagram/@sylvanslacks)

記者張寧倢/編譯

美國猶他州沙漠上月中旬莫名出現一塊「神秘金屬巨碑」,卻又在11月27日晚間突然消失,正當外界熱烈討論巨碑是如何消失之際。美國一名極限運動家克里斯坦森(Sylvan Christensen)卻在個人社群上傳了一段他與友人「搬走金屬巨碑」的影片,聲稱自己就是移除巨碑的人。

▲ 美國猶他州的神祕金屬巨碑。(圖/路透)

根據《紐約時報》報導,從事低空跳傘與走扁帶的極限運動家克里斯坦森1日在個人社群帳號上傳影片,宣稱包含他在內的4個人於27日晚間8時30分移除了猶他州的「神秘金屬巨碑」,在這段23秒的影片中可見,除了拍攝者以外另外3人的臉都被上打馬賽克,他們在黑暗中合力將金屬碑放倒並抬走。

The mysterious monolith that was discovered on November 18 in a remote southeastern Utah desert is gone https://t.co/ZafzbmAyDy pic.twitter.com/ZNDVvGHUff