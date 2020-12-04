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全力打擊假訊息！　民進黨官方LINE推「美豬專區」破解謠言

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▲▼民進黨全力打擊美豬假訊息。（圖／民進黨官方LINE帳號）

▲民進黨全力打擊美豬假訊息。（圖／民進黨官方LINE帳號）

政治中心／台北報導

美豬將於明年1月1日開放進口，行政院準備好相關配套措施，確保美豬來台後不衝擊本土產業，還制訂了「台灣豬」標章，供消費者選購參考。不過網路上仍有不少美豬議題錯假訊息，對此，民進黨透過社群串連，利用官方LINE帳號推出美豬議題專區，連結官方YouTube頻道，上傳破解美豬假訊息影片，除了向民眾澄清錯假訊息之外，也要大家多分享正確訊息，勿輕信謠言。

民進黨官方LINE帳號的美豬議題專區共分為四大項，第一項「確保人民吃的安心」圖卡內容提到，政府依據國際標準和國人飲食習慣，訂定嚴格的美豬萊劑限量標準；而市面上的肉品及校園營養午餐，政府一定會做好食安全面的把關。第二項「保障大家選擇自由」說明台灣豬不含萊劑，明年1/1起請大家認明台灣豬標章，消費者可以自由選擇；第三項「保護豬農降低風險」肯定政府落實推動台灣豬標章，政府也備妥百億養豬產業基金，保護豬農；第四項「台美穩定發展」則提及台美關係正穩定發展，美豬問題也不會因為美國政權移轉而改變。

除此之外，面對坊間層出不窮的美豬假訊息，民進黨日前在官方YouTube頻道推出「給我三分鐘！破解美豬假消息」短片，訪問台灣動物疾病權威、台大獸醫系名譽教授賴秀穗，讓專家出面解惑，對於「空氣中是否有萊克多巴胺」和「開放美豬進口，是否衝擊台灣養豬產業」等錯假訊息一一以專業破解，呼籲支持者對於錯假訊息也可以協助轉傳影片澄清。

面對美豬進口在即，民進黨透過社群媒體提供正確資訊，遏止假訊息的流竄，期盼能透過民間的力量協助傳遞正確的訊息，打擊不實消息，降低民眾不必要的恐慌。

▲▼民進黨全力打擊美豬假訊息。（圖／民進黨官方LINE帳號）

▲▼民進黨全力打擊美豬假訊息。（圖／民進黨官方LINE帳號）

▲▼民進黨全力打擊美豬假訊息。（圖／民進黨官方LINE帳號）

▲▼民進黨全力打擊美豬假訊息。（圖／民進黨官方LINE帳號）

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