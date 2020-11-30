沙漠金屬柱離奇消失！現場驚見髒話尿漬　他直擊神秘卡車：被偷了

▲ 沙漠金屬巨碑高約3公尺，是在猶他州公共安全局官員本月進行野生動物調查時所發現。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國猶他州一塊金屬巨碑本月上週引起外界關注，根據土地管理局猶他州辦公室官員28日官方聲明，早在27日晚間，它就被不明人士或組織移走。探險家指出，當他那天晚間11時駕車經過該處時，不但發現金屬巨碑消失的事實，反而看到沙子上寫著「再見b***h」的髒話字句，現場還有人撒尿的痕跡，目擊一輛卡車經過，懷疑巨碑被人偷走。

綜合紐約時報、衛報報導，金屬巨碑迄今仍被許多謎團圍繞，包括如何被放置在該處、確切出現時間點，都還有待進一步確認，但它的所在位置早已被多人發現，且在當地矗立已久。只不過，根據最新流傳的畫面，原本巨碑所在之處，只留下一堆石頭。

Mysterious monolith in rural Utah has vanished, officials say. https://t.co/xsqdUiOA6G — NBC News (@NBCNews) November 29, 2020

此外，根據探險家馬里諾（Riccardo Marino）與女友米特（Sierra Van Meter）的說法，金屬巨碑在27日深夜11時就已經消失。

馬里諾表示，他對金屬巨碑所在的偏遠地區相當熟悉，在準備前往加州的途中，他們決定前來朝聖，先是在網路上找到位置後，便驅車前往準備拍照留念，但最終卻只看到沙子上寫著「再見b***h」髒話字句，且一旁還有人撒尿的痕跡。

令人起疑的是，在馬里諾駕車前往當地的時候，曾目擊一輛載運龐大物體的卡車往反方向離去，這讓他直呼「有人剛剛偷走它，我們是第一個到達現場的人。」

依據土地管理局猶他州辦公室官員28日聲明，有不明人士或組織27日晚間把金屬巨碑移除，但此舉並非土地管理局所為。

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