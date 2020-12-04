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「新冠病毒」病例史研究大突破　美國CDC：去年12月中已在美出現

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▲▼ 美國,新冠肺炎,口罩,芝加哥歐海爾國際機場。（圖／路透）

▲美國最新研究發現，新冠肺炎病毒在去年12月中就已經存在於美國境內。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

美國對於追溯境內的新冠肺炎（COVID-19）的病例史研究有了新的突破性發現，美國傳染疾病學會（Infectious Diseases Society of America）刊登於牛津大學期刊的研究結果顯示，追溯捐血者的血液樣本發現，新冠病毒在2019年12月中旬就已經存在於美國境內。研究結果也被美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）在臉書上轉載。

研究報告的背景指出，導致COVID-19疾病的病毒SARS-CoV-2，於2019年12月在武漢首次發現，隨後在全球範圍內造成大流行，美國於2020年1月首例確診。

研究團隊為了確定2020年1月19日之前，境內民眾的血液是否可以檢驗出SARS-CoV-2的抗體反應，在美國紅十字會的協助下，收集了2019年12月13日至2020年1月17日之間，總共7389例捐血者存檔樣本。

▲▼ 希臘,新冠肺炎,抗體實驗。（圖／路透）

▲9個州的血液樣本都出現抗體反應。（圖／路透）

存檔樣本分別來自加州、康乃迪克州、愛荷華州、麻州、密西根州，奧勒岡州，羅德島州、華盛頓州和威斯康辛州等9個州。

在所有樣本中，其中有106個樣本出現泛免疫球蛋白（pan Ig）反應，有90個樣本可再做進一步測試，發現有86個樣本出現中和活性，其中有1個樣本具有S1結合活性，1個樣本具有> 50％的受體結合結構域/ Ace2阻斷活性，也就是代表這些樣本具有SARS-CoV-2的抗體反應，而且取樣的9個州都有抗體反應樣本。

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