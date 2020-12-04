慧眼看天下／川普抱怨是真的？ 美選期間受媒體打壓





新聞節目中心／綜合報導

美國總統選舉餘波盪漾，本來川普寄望驗票可以翻轉選情，可盼來的都是失望的尷尬，讓他忍不住抱怨美國新聞沒有自由，就在大家還以為又是川普自怨自艾的情緒性發言，美國一間右翼臥底調查組織「真理計畫」（Project Veritas）卻在12月1日，公布多條錄音檔，揭露了美國總統大選期間，川普真的遭受新聞界不公平的對待。《慧眼看天下》第125集，就邀請到資深外交官介文汲以及美麗島電子報吳子嘉董事長，與主持人黃寶慧一起深度討論川普是如何激怒美國新聞界，致使自己在大選期間成為媒體孤兒，進而失去了話語權受到了委屈。同時隨著近日川普表態再戰2024，整個美國似乎瀰漫了一股奇異的氛圍，本來拜登應該還沉浸在勝選的喜悅中，沒想到他除了因為跟愛犬玩耍，不小心弄傷了腳讓自己不太好過之外，還要傷腦筋如何安撫那些沒有投票給他、超級支持川普的7400萬美國公民，以及由共和黨控制的參議院將會送給他什麼樣的震撼彈，成為一個不快樂的勝利者。

川普抱怨媒體不公? 都是自己招的罪?

美國總統川普11月29日大選日後的首次專訪，送給了福斯財經新聞網（FOX Business）「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）的節目，接受主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）的電話訪問。川普在接受採訪時抱怨，推特和臉書等科技巨頭與媒體掌話語權對他不公平，刻意忽視且淡化在選舉期間由《紐約郵報》爆料的杭特「電郵門」醜聞。本來還以為這只是川普個人的情緒發言，沒想到美國右翼臥底調查組織「真理計畫」（Project Veritas）卻在日前坐實這項指控，原來美國真的沒有新聞自由。

關於這一點曾在美國擔任外交工作的資深外交官介文汲則表示，美國的媒體長久以來都是各有立場，但是會搞到關係破裂這一步的川普自己也需要負一些責任，因為川普太喜歡挑戰媒體，常常在觀眾面前點名哪一家媒體的新聞是假新聞，所以搞到大家都不喜歡他。可是美麗島電子報董事長吳子嘉卻從另一個角度，去分析這次CNN被偷錄的幾段錄音，他認為選在這個時間點曝光，某種程度是一種表態，希望拜登陣營能瞭解誰是助攻這次選舉勝利的功臣，甚至從陰謀論的角度去看，選在此時公佈錄音檔內容，點名川普在接受新冠肺炎治療期間服用藥物，也有可能是希望斷絕川普再戰2024的念頭。

贏了白宮又怎樣? 拜登不僅是「跛腳總統」還是「頭痛總統」?

美選之後關於川普未來的動向各界都在揣測，沒想到川普倒是很爽快的跟大家先做了預告，關於「再戰2024」他個人是不打算缺席的，儘管有民調公司做了選後的人氣調查，發現川普的支持度在下滑中，但是看在資深外交官介文汲的眼中，關於川普支持度的消長短期當然是會下滑，但是長遠去看，川普再戰2024並不是毫無勝算。介文汲指出川普執政四年期間，把美國內部各種矛盾已經激化到對立明顯，甚至是高度對立，尤其是基本價值的矛盾過去是隱藏在美國社會裡面，但是隨著川普四年執政的激化後，更是來到最高點。

美國內部的撕裂情況讓勝選的拜登一點都開心不起來，吳子嘉就觀察到拜登近期接受紐約時報專欄作家的訪問時，談的不全是勝選的快樂，而是未來要如何安撫7400萬廣大支持川普的選民，以及未來要面臨參議院跟共和黨合作的新政局。這次川普輸了白宮最大的兩個原因就是「經濟」跟「疫情」，而這兩個原因也將是拜登一上任後就要面臨的壓力，由共和黨控制的參議院勢必也不會讓拜登有好日子過，只要拜登一出岔錯，那麼美國內部就會興起懷念川普的浪潮，吳子嘉預料2021年當美國社會再度進入緊張關係後，川普會是美國人的希望。



▼完整節目內容，將會於12月05日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。

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