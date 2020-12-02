挺綠電跪地遞陳情書！　彰化大城鄉民吶喊：快變死城了

▲彰化大城自救會跪地遞陳情書請縣府力挺綠能。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化環盟日前到立法院召開記者會，反對芳苑大城國際級濕地開發太陽能，對此彰化大城經濟自救會上百名成員2日聚集縣府門口，高喊「大城前途，自己決定」，同時發布5點聲明，跪地遞交陳情書，希望縣長王惠美力挺綠能建設，如果錯過這次翻轉機會，大城將會成為死城，活動結束後轉往環盟抗議。

彰化縣政府經綠處指出，本案開發計畫所涉各項許可，刻由中央相關單位審查中（經濟部、內政部、行政院農委會），縣府尊重各方意見，後續會要求開發商遵照中央的審查結論辦理，同時也會適時將今天陳情的意見如實反應予中央。

大城經濟自救會指出，「我們是大城鄉在地的鄉親，我們的祖先在這塊土地落地生根，開枝散葉，就是希望我們的子孫能在大城安身立命，擁有美好的發展和未來。無奈的是，大城的建設發展從來不受政府的青睞，台灣幾十年的經濟奇蹟，始終沒發生在大城；好不容易盼來廠商願意在大城投資建設，就會出現外地人士高舉環保大旗，趕走能讓大城經濟起死回生的機會，趕走大城的未來。」

大城經濟自救會表示，現在的大城，留下來的多是老弱婦孺，年輕子弟被迫到外地謀生。最近好不容易有外商願意支持政府綠能計畫，在大城投資太陽光電建設，卻發現過去成功阻擋大城發展契機後就離去的環保人士又回來了，同樣以環保之名再度反對廠商在大城的建設。過去環保團體反重污染的國光石化可以理解，但這次連零污染的太陽光電都反對，實在令人匪夷所思。

大城經濟自救會呼籲，當外人夾其豐沛的媒體資源和社會運動經驗，要再次斬斷大城人一次翻轉的機會，彰化縣政府應該挺身而出捍衛大城的未來，錯過這次機會，大城將永無翻身的可能。

對於外地人士再度干預大城的發展，大城經濟自救會發布五點聲明：

一、大城人的未來由大城人自己決定。

二、不歡迎平時不關心大城人生計的外地人士介入大城建設。

三、支持符合政府法規的太陽能業者來大城投資設廠，帶動地方發展。

四、請光電投資商落實承諾，降低對環境及居民的衝擊，做好各項回饋承諾。

五、請政府部門落實監督機制，確保投資商正常正當營運與地方共存共榮。

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