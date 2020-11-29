台中驚悚桶屍2死者DNA確認身分　檢警不排除現場模擬還原真相

▲檢警比對身分，確定桶屍案2死者就是蔡姓少女與黃姓男子。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者李忠憲／台中報導

檢警偵辦殺人魔徐德益涉嫌殺2人裝桶棄屍案，經DNA比對，日前確定死者身分就是3年前失蹤的蔡姓少女與去年失蹤的黃姓男子。致命傷部分，蔡少頭、頸、胸多處都受利器重擊切割，黃男頭部有類似槍傷，檢警將持續釐清，不排除現場模擬，以還原事發過程。

▲死者蔡姓少女。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲死者黃姓男子。（圖／記者李忠憲翻攝）

男子徐德益等人2016年為私吞土地詐貸300多萬贓款，誣賴16歲成員蔡姓少女後殺害，裝桶溶屍灌水泥，更藏放自家工廠伴屍2年。2019年再因彰化土地詐貸案官司，將擔任土地仲介的關鍵證人黃姓男子殺害後，如法炮製裝桶棄屍在苗栗縣銅鑼山區。檢警接獲線報，循線起出2桶屍，並將徐男等8人送辦，徐等6人收押禁見，1人收容，另1人另案還監。

由於2名死者已難以分辨身分，警方雖認為應是蔡女與黃男，為求慎重起見，仍採集指紋、DNA等生物跡證送法醫研究所進行比對。由於蔡少死亡已達3年，屍體已嚴重腐爛，白骨露出，找不到指紋之外檢體也遭到微生物破壞，難度較高，因此確認時間黃男25日就確定，蔡女則到27日才確定。

徐等6人遭收押後，檢察官也陸續提訊分開開庭，藉此釐清案件發生人事時地物等相關細節，不排除回到案發現場進行模擬。

下殺2折超划算



【更多新聞】

►獨／不闖凶宅改到仙姑廟！直播主抬轎1小時…體驗尋求幸運數字

►知名「反年改大將」竟性侵少女 噁揪3P逼現場錄影...重判5年9月

►84歲阿公「長照級」援交 兒不解：為何要抄掉老人家的快樂天堂