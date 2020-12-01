彰化139線「死亡彎道」今年奪4命　限速降到40別再怪抓交替...

▲男大生行經彰化139線死亡彎道自摔身亡。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化139縣道20K，有「最陰路段死亡彎道」稱號，9月份才有1名莊姓男大生騎機車行經該處時，失控輪胎打滑道對向車道遭到大貨車輾過，昨天再發生1名男大生騎機車自摔撞路樹慘死；限速40公里的道路為何被當成賽車場、競速壓車，造成意外又怪「好兄弟」衝康，讓當地人相當難過又氣憤。

今年5月間立委黃秀芳座車行經139線環山路時，與自小客車對撞，造成黃秀芳與司機受傷住院，但自小客車駕駛當場死亡。

▲男大生行經彰化139線死亡彎道自摔被輾死。

昨(30)日139縣道連續2起車禍意外，下午1點左右，在卦山少林寺牌樓附近24歲的機車騎士身體擦傷送醫，但接下來就沒有那麼幸運，許姓男大生在下午2時許騎車往彰化市途中，在20K處自撞路樹噴飛落地，當場無呼吸心跳，送醫急救，仍挽不回一條寶貴的生命。這也是139縣道今年發生的第4起死亡車禍。

▲立委黃秀芳座車行經139縣道與自小客車相撞。

有民俗專家稱20K此處為「鐮刀煞」為好兄弟抓交替的地點，但令網友氣憤的是，139縣道事故多數都是因為「壓車競速」造成傷亡，卻責怪是「好兄弟」在衝康，令人啼笑皆非。

民眾認為，一條美麗的道路被搞得臭名遠播，更提醒這些愛耍帥的車友能遵守交通規則，也難怪警方用心良苦，加裝測速器、也加派警員24小時不定時巡邏，甚至將原本限速50K降到40K，就為了用路人的生命安全。

▲彰化警方在139線增設固定式測速照相桿，降低速限。

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