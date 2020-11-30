阿嬤級老鴇找4辣妹...藏身彰化租屋！一次只賺100元　下場慘曝

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▲旅館,房間,床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲阿花容留4名女在租屋處內，為不特定男客從事性交易。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／彰化報導

一名女子「阿花」（化名）提供租屋處，容留4名女子在該處，與不特定男客從事性交易，自己則從中收取費用，而事件曝光之後，阿花對於犯行也坦承不諱。對此，彰化地院審理後，依法判她5月徒刑。

判決指出，年紀已經69歲的阿花，基於意圖使女子，與他人為猥褻行為，而容留媒介以營利之犯意，在自己位於彰化縣某處的租屋處，容留4名小姐在該屋的房內，與不特定男客從事性交易、猥褻行為，而性交易之費用為400元，每次阿花都會從中抽取100元傭金。

詭異的營業方式，引起警方懷疑，遂持搜索票前往該處搜索，並當場查獲4名小姐，與3名正要從事性交易之男客，且於現場扣得2個保險套、現金100元。對此，阿花被逮捕後，坦承犯行，且又有小姐及男客證詞、現場照片足以佐證，其罪嫌堪以認定。

對此，法官認為，阿花年事已高，先前就已經因為妨害風化案件，被判緩刑2年，未料她在緩刑期滿後，仍舊不知警惕，重操舊業，圖不法利益，所為實屬不該，考量其犯案後對於犯行坦承不諱，態度良好，在考量其經濟狀況、家庭背景等後，依犯圖利容留性交、猥褻罪，判處她5月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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