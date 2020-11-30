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女兒出嫁！阿姨討回「10年前送她的金戒指」　人妻傻眼：是習俗？

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聘金、結婚、提親。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

結婚原本是件喜事，但往往看盡人情冷暖，或被各種禮俗制約，最後弄得不愉快就算了，有些人甚至撕破臉。彰化一名女網友今發文表示，最近阿姨要嫁女兒，除了要求當初包的禮金外，竟討回10年前送她的黃金戒指，話題引起熱議，許多人傻眼直呼，「只有添妝，沒有討回！」

女網友在爆怨公社提到，「我的阿姨（媽媽的妹妹）最近女兒要出嫁，通知我媽跟我要回10年前我結婚時送給我的黃金戒指，說是習俗，表示當初只是借戴的，在她女兒結婚時要歸還，還有包的紅包也一併要回。」

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一席話讓她有些錯愕，不禁想問「來抱怨一下自己孤陋寡聞，想請問大家有沒有聽過這習俗啊？」更傻眼的是，時隔10年，阿姨連金戒指的重量都還記得，也表明若東西不在了，就回送重量一樣的金戒指。

▲結婚,新娘（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，一派網友忍不住吐槽，「妳哪個彰化啊？我彰化住50多年沒聽過」、「問他是不是當我黃金存摺」、「就還吧，之後也不要聯絡了，生老病死不相往來」、「阿姨自己訂的習俗吧」、「我是外星人，可是我也從來沒聽過還可以要回去的」、「陪對是大人的事」、「有一個習俗是厚顏無恥」。

另外，也有不少人留言緩頰，表示「不過說真的，有送就是要有還，這是我們這邊的禮俗啦！只有收沒有拿出去，這也是有一點沒禮貌的感覺，不過這也是長輩，也就是妳媽應該要回的，除非有先協議好要改成妳去還」、「陪對！不過金飾價格差太多，現在聽很多長輩都直接包12000沒金飾」、「是真的！紅包要回，金額要往上疊。黃金是妳媽媽要處理，回等重的金飾即可，不過現在金價高，還不如還當年的金飾」、「應該是要回禮的意思啦，有些人就是不太會說話，或是經由轉達會有落差，別想太多，跟媽媽討論看她什麼想法吧」。

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