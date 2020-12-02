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喝不到媽媽的雞湯…護理師遭醉男撞飛！黃偉哲公告取締酒駕遭罵翻

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▲▼台南酒駕取締，黃偉哲臉書遭罵爆。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

▲黃偉哲臉書宣布擴大取締酒駕，遭市民罵爆。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市一名21歲鍾姓女護理師1日凌晨下班騎車回家，不料卻遭20歲的溫男無照酒駕撞飛，目前仍在醫院與死神拔河中。這起酒駕事件引起全民公憤，台南市長黃偉哲昨晚間也在臉書上宣布，2日至5日將擴大取締酒駕；市長這一舉動再度點燃民眾怒火，痛批「取締還要先公告喔？」「請問12/5過後呢？還不是一樣！」

這起酒駕事件就發生在1日凌晨1時40分許，當時鍾女下班，正準備返家喝母親煮的雞湯，怎料騎車行經安南區慶和路、長和路口時，遭到溫男駕車猛力撞飛，造成手部骨折、頭部重創，當下一度失去心跳，經送醫搶救後仍在加護病房觀察，尚未脫險；警方調查，肇事的溫男根本沒有駕照，深夜在家喝酒後，還開車前往永康夜市，返程途中肇禍，酒測值達0.31mg/L，當場遭依公共危險罪移送。

▲台南市安南區慶和路2段與長和路1段路口，凌晨發生自小客車與機車車禍，20歲無照溫姓男子酒駕肇事，21歲鐘姓女護士傷勢嚴重送醫急救有生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區慶和路2段與長和路1段路口，凌晨發生自小客車與機車車禍，20歲無照溫姓男子酒駕肇事，21歲鐘姓女護士傷勢嚴重送醫急救有生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲鍾姓女護理師原本準備返家喝母親煮的雞湯，不料途中卻遭酒駕的溫男撞飛命危。（圖／記者林悅翻攝）

「酒後不開車」警方已三令五申許久，但酒駕事故仍然層出不窮，如今無辜的年輕護理師又遭酒駕撞飛命危，事故曝光後瞬間引爆全民怒火，紛紛上網撻伐酒駕劣行。由於台南市警局9月下旬才剛實施擴大取締酒駕，如今又再傳出事故，市長黃偉哲也在臉書宣布12月2日至5日擴大取締酒駕，將嚴厲執法、守護市民安全。

但黃偉哲臉書PO文曝光後，不但未獲市民認同，反而再度激起憤怒，狂酸「取締還要先公告喔？」「乾脆連取締路口也公告一下好了」、「真棒，台南市民每天上路都在拚人品」、「每次都在那邊馬後炮，發生事情才在那邊擴大取締，請問12/5過後呢？還不是一樣」、「要取締酒駕直接取締就好了，好像公告喝酒的要注意，不要被抓了」、「3天變4天？這次有比較生氣喔！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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