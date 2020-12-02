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黃偉哲不捨護理師被撞重傷派人慰問　指示市警局再加強取締酒駕

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▲台南市長黃偉哲指派安南區長葉誌明前往醫院，慰問受傷鐘護理師家屬，希望大家集氣為鍾護理師加油，讓她早日清醒康復。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲指派安南區長葉誌明前往醫院，慰問受傷鐘護理師家屬，希望大家集氣為鍾護理師加油，讓她早日清醒康復。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導


台南市鐘姓護理師1日凌晨下班時遭酒駕男撞成重傷，台南市長黃偉哲非常不捨，2日上午指派安南區長葉誌明前往慰問家屬，除送花和慰問金外，更懇請安南醫院全力救治鍾護理師加油，讓她早日清醒康復；黃偉哲也再度呼籲市民千萬不要酒後駕車，他已指示警局要再加強取締酒駕。

12月1日凌晨1時40分許，台南市警三分局獲報，台南市慶和路2段與長和路1段路口發生一起小客車與普通重型機車交通事故，經警方趕赴現場處理，發現是20歲溫姓男子（職業工，尚未考照），在住處飲酒後開車前往永康鹽行夜市，返回住處途中，沿慶和路由南往北行駛欲穿越長和路時，遇閃光紅燈交通號誌未禮讓，與下班後騎乘普通重機車沿長和路西向東方向行駛的21歲鐘姓女護士發生事故，鐘女傷勢嚴重，由救護車送往安南醫院救治，經警方對溫男實施酒測，酒測值為0.31MG/L，警方已依公共危險罪移送法辦。

台南市長黃偉哲獲悉此事後，非常不捨，除指示台南市警局要持續加強酒駕的取締工作外，也指示台南市政府安南區長葉誌明，代表他前往安南醫院慰問女護理師的家屬，葉區長除致送鮮花和慰問金外，也向護理師的母親轉達黃偉哲的關切，除譴責酒駕行為、呼籲市民不要再酒後駕車外，黃偉哲也懇請安南醫院全力救治，祝福護理師早日康護。


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