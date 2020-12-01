1億簽賭團首腦「率員工向土地公」求財　拜完回機房...特警攻入！

▲台南市警永康分局破獲住商大樓內暗藏億元網路簽賭機房，緝獲許姓主嫌等5人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局日前接獲線報，轄內有一般住商大樓內有人經營網路賭博機房，並於網路上大肆招募會員，並誘其進行下注，專案小組持搜索票進入搜索，查獲以30歲許姓犯嫌為首等5人，涉嫌經營網路博奕，並查扣電腦主機等證物，另驚見「教戰守則」，教導所屬如遇警方查緝時，該如何規避責任。

永康分局指出，本案經會同刑事局電信偵查大隊第三隊組成專案小組追查後，報請台南地檢署檢察官江孟芝指揮，待時機成熟，專案小組持台南地院核發之搜索票，進入永大路該大樓搜索，查獲以30歲許姓犯嫌為首等5人涉嫌經營網路博奕，並查扣電腦主機8臺、螢幕17臺、工作手機17支、開獎表1批以及監視器主機、螢幕1組等物，員警在現場埋伏時，恰巧許姓犯嫌帶領旗下成員，至附近土地公廟拜拜求財，殊不知一回到大樓機房，秒被警方逮捕，做壞事神明也不挺，另外在現場還發現有教導如果遇到警方查緝時，該如何規避責任之「教戰守則」。

警方查出，許嫌等人以合法博奕網站為名目，在社群軟體內招攬客人加入會員，並提供不特定賭客購買儲值及點數變現的服務，等於變相以現金招攬賭客參與賭博，經警方仔細清查後，不法下注賭資竟高達1億餘元。全案偵訊後依賭博罪嫌送辦。

永康分局長呂世明表示，賭博造成的損害不只是個人財產減損，更有可能因為賭輸後的不甘心，想要翻盤，往往會孤注一擲，而導致傾家蕩產、家破人亡的後果，若不徹底根除此等風氣，恐將造成更多衍生的犯罪結果，本次感謝員警破獲網路簽賭機房，因為網路追查實屬不易，且蔓延快速，若不儘速查緝法辦，恐難以正風俗、安民心。

＊下殺2折超划算＊