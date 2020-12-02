21歲護理師遭20歲酒駕男撞飛命危　黃偉哲：今起4天擴大取締酒駕

記者陳俊宏／綜合報導

台南市一名21歲鐘姓女護理師凌晨下班騎車回家途中，遭20歲無照溫姓男子酒駕撞飛命危，再度引發外界對酒駕肇事的怒火。對此，台南市長黃偉哲宣布，今天（2日）至周六擴大取締酒駕，隨時隨地機動取締；今年已取締6485件，其中移送法辦4705件，較去年同期增加782件。

警方表示，20歲溫男是未考照的職業工，他先在家喝酒，隨後開車前往永康夜市，在返回的途中，1日凌晨1時40分行經安南區慶和路、長和路口時，與鐘姓女護理師相撞。他的酒測值為0.31，被依公共危險罪嫌移送法辦。

▼車禍現場十分驚悚。（圖／記者林悅翻攝）

▼護理師的機車幾乎全毀。（圖／記者林悅翻攝）

▼溫男轎車左側嚴重受損。（圖／記者林悅翻攝）

鐘女傷勢嚴重，手腳骨折、頭部重創，機車車體近乎全毀，當下沒有呼吸心跳，送醫後立刻進行手術，目前在加護病房觀察，仍未脫離危險期。

鐘女同事哭著表示，她們當下根本不知道發生什麼事，後來才知道是鐘女失去生命徵象被送回醫院，「她就說她要回家喝她媽媽煮的雞湯」。

事發後，黃偉哲在臉書宣布，今天（2日）至周六擴大取締酒駕，隨時隨地機動取締。他也說明，警局交通大隊統計，今年每月規劃8至9次取締酒駕專案勤務，除了針對易發生酒駕路段、時段執法外，平時巡邏發現疑似酒駕車輛亦加強盤查；今年已取締6485件，其中移送法辦4705件，較去年同期增加782件。

《ETtoday新聞雲》貼心提醒：喝酒不開車，開車不喝酒！

▲▼護理師下班騎車遭酒駕撞飛命危。（圖／記者林悅翻攝）

▼護理師同事得知消息不禁難過落淚。（圖／東森新聞）

▼黃偉哲宣布今起4天擴大取締酒駕。（圖／翻攝黃偉哲臉書）