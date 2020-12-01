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北港糖廠X斗六舊城X虎尾眷村X央廣基地　雲林將再造文化場域

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▲北港糖廠雖因關廠而成為工業遺址與閒置空間，但其背後仍保存相當豐富之文化資源與建築空間場域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港糖廠雖因關廠而成為工業遺址與閒置空間，但其背後仍保存相當豐富之文化資源與建築空間場域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府爭取再造歷史現場計畫已於11月向文化部簡報提案，包括「北港糖廠」文化資產整體場域規劃案、「虎尾眷村」文化聚落歷史現場保存再現計畫、「虎尾央廣」數位影音基地、「雲林縣治」(斗六舊城)行政公署建築歷史現場活化計畫等4案共計17.5億元的提案，今(1)日縣長張麗善、立委林文瑞、文化部次長蕭宗煌，一起現勘4處再造歷史現場提案點。

北港糖廠預計需求8.7億，製糖工廠、蒸汽機車庫及倉庫群等將近7公頃土地為歷史建築範圍。北港糖廠雖因關廠而成為工業遺址與閒置空間，但其背後仍保存相當豐富之文化資源與建築空間場域。這些代表的不僅是見證台灣近代產業發展歷史的多元光譜，同時也見證了臺灣近代城鄉的發展歷程。已於今年8月25日獲內政部975次都委會審議通過。

斗六舊城預計需求1.2億，斗六市是雲林縣首善之區，自清末至今始終是雲林縣治所在，以雲林溪ㄇ字型所包圍的行政公署與公有宿舍建築群，再加上流域周遭與跑馬場、廣場等歷史環境，形塑完整的縣治與警政歷史場景，此處「雲林縣治歷史區域」更是發動雲林縣建設的基地。此基地歷史場景再現重點為，區域內的上位計劃與景觀計畫、硬體建設有相關傳統官署建築的修復，道路、橋樑與廣場等歷史脈絡的復原與修景，雲林溪沿岸歷史景觀的整備。

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▲北港糖廠雖因關廠而成為工業遺址與閒置空間，但其背後仍保存相當豐富之文化資源與建築空間場域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「虎尾建國一村及建國二村」是日治時期及國軍來台的空軍發展歷史的見證場域，同時建築為庫房兵舍結合增間，極為特殊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾央廣預計需求2億，兩岸對峙時期，虎尾分臺與臺南天馬電臺負責對中國地區的短波廣播。屬「國共冷戰時期之軍事景觀」，具1980年代大陸民眾「白天聽老鄧，晚上聽小鄧」時代意義，現為全臺央廣八座電臺之一，亦是雲林縣現存三座電臺之一，基地面積約2公頃。 雲林縣政府為保存維護該區景觀，已陸續完成文化景觀上位保存及管理原則的擬定，並於2018年完成園區規劃及第一期修復再利用工程細部設計，未來修復工程預計採分期分區計畫方式進行，

虎尾建國眷村預計需求5.6億，「虎尾建國一村及建國二村」是日治時期及國軍來台的空軍發展歷史的見證場域，同時建築為庫房兵舍結合增間，極為特殊。透過【歷史現場眷舍修復及再利用工程計畫】+【文化地景工程】+【前瞻基礎暨防災整備建設】+【環境衛生改善計畫】+【軟體培育與營運計畫】，軟硬兼施，重視眷村文化內涵、遺構紋理，建設基礎工程，完善整體環境，納入觀光科技思維，推動聚落歷史現場保存再造。

雲林縣長張麗善表示，感謝蕭宗煌次長對雲林非常厚愛以他的經驗跟專業提供許多意見，縣府將以提議作最好分期分區規劃，林文瑞立委也非常著力，透過跟地方的共識希望整個規畫非常順利，上述歷史建築都有深厚歷史意義，值得中央支持地方，把歷史文化背景保留，未來能以發揚光大。

▲北港糖廠雖因關廠而成為工業遺址與閒置空間，但其背後仍保存相當豐富之文化資源與建築空間場域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日縣長張麗善、立委林文瑞、文化部次長蕭宗煌，一起現勘4處再造歷史現場提案點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 
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