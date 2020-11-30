雲林水林埤塘改善生態休憩空間成真　蘇治芬爭取1000萬經費補助

▲水林鄉2.6公頃的埤塘，不只擁有壯觀的百年情人樹及圳路，周邊更有三合院老厝聚落共生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

水林鄉山腳村尖山腳社區，村內有一處三甲多的埤塘，不只擁有壯觀的百年情人樹及圳路，周邊更有三合院老厝聚落共生。立委蘇治芬今(30)日邀請農委會水保局局長李鎮洋、南投分局長陳榮俊、縣議員蔡岳儒等人會勘，居民希望進行整體性改善，除可將埤塘作為蓄洪區外，並可運用生態工法打造觀光遊憩空間。

立法委員蘇治芬指出，尖山腳社區的居民很團結、凝聚力很強，當初是社區主動向她提出想保存這塊美麗的所在，所以她之前已經先來現勘過兩次，社區想要與這塊土地共存共榮的情感令人感動，也希望埤塘能朝向越自然、原始的方式來規劃，或擇一種原生植物來種，打造特色林帶，成為模範景點。

▲立法委員蘇治芬指出，當初是社區主動向她提出想保存這塊美麗的所在，所以她之前已經先來現勘過兩次，社區想要與這塊土地共存共榮的情感令人感動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



農委會水保局局長李鎮洋聽過志工解說在地環境後，覺得此處自然環境相當可貴，還有紅冠水雞等多種鳥類棲息，建議往兼顧自然與休閒的方向來改善，也當場承諾約一千萬元的經費補助，即刻開始規劃，預計於明年三月設計完成，以回應社區的想望。

水林鄉長許山埜表示，計畫內有關景觀燈的電費，公所會全力協助社區，或是爭取設計為太陽能發電的景觀燈。山腳村社區發展協會的理事長和志工說，希望未來改善不要在水池中做構造物，以維持水面完整性。

▲農委會水保局局長李鎮洋覺得此處自然環境相當可貴，當場承諾約一千萬元的經費補助，即刻開始規劃，預計於明年三月設計完成，以回應社區的想望。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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