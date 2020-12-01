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斗六家商年度公演「爆動」　300童「音樂律動」獅海爭霸嗨翻

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▲幼兒音樂律動是透過音樂與教育老師，讓孩子感受音樂元素與脈動，聆聽音樂韻律搭配豐肢體語言，自然啟發孩子的音樂天賦並感受律動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲幼兒音樂律動是透過音樂與教育老師，讓孩子感受音樂元素與脈動，聆聽音樂韻律搭配豐肢體語言，自然啟發孩子的音樂天賦並感受律動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立斗六家商幼兒保育科設立於1992年，前身為家政科，升學表現成績亮麗，錄取國立科大成績斐然，升學科系多元。今（1）日承襲十多年來傳統，舉辦幼兒音樂律動比賽暨公演活動，從舞台道具、表演服裝一直到舞蹈設計，均由教師指導讓學生們親自安排。公演活動邀請縣內5所幼兒園學生觀賞，互動氣氛熱絡。

斗六家商由兒保育科主任陳昱臻表示，斗六家商幼保科今年是第12屆的幼兒音樂律動，全科師生約98人全員參與，今年的主題是「驕傲的獅子」，全部的師生以戲劇、律動的方式演出。而受邀的300名幼兒園學童都以獅子裝扮及律動的造型參與這場盛會。

▲幼兒音樂律動是透過音樂與教育老師，讓孩子感受音樂元素與脈動，聆聽音樂韻律搭配豐肢體語言，自然啟發孩子的音樂天賦並感受律動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今年的主題是「驕傲的獅子」，受邀的幼兒園學童都以獅子裝扮及律動的造型參與這場盛會。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳昱臻表示指出，幼兒音樂律動是透過音樂與教育老師，讓孩子感受音樂元素與脈動，聆聽音樂韻律搭配豐肢體語言，自然啟發孩子的音樂天賦並感受律動，音像式的導聆遊戲可增進孩子的想像力，透過引導律動增進孩子他人之間的互動，建立人與人之間的信任，促進社交能力。在幼師學涯中，這是一門不可或缺的課程。

國立斗六高級家事商業職業學校校長許永昌表示，斗六家商一直以來秉持發展學生多元智能、培育均衡發展的優秀人才，促進適性發展教育資源培養快樂學習多元成功的能力。整合斗六家商的優良傳統，並因應時代、科技、環境、產業的轉變，創造出新的方法、格局、課程及學習風氣，培養出新時代需求的人才。

▲幼兒音樂律動是透過音樂與教育老師，讓孩子感受音樂元素與脈動，聆聽音樂韻律搭配豐肢體語言，自然啟發孩子的音樂天賦並感受律動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六家商幼保科今年是第12屆的幼兒音樂律動，全科師生約98人全員參與，從舞台道具、表演服裝一直到舞蹈設計，均由教師指導讓學生們親自安排。（圖／斗六家商提供）


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