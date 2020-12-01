打造雲林文化新亮點　立委林文瑞爭取中央16.7億維修４大歷史建物

▲立委林文瑞１日邀集文化部次長蕭宗煌、雲林縣長張麗善會勘，全力向文化部爭取共約16.7億的整修維護經費，將資源作串連與整合，讓歷史建物活化再利用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

為全力爭取中央補助雲林文化建設經費，立委林文瑞今(1)日邀集文化部次長蕭宗煌、雲林縣長張麗善到現場會勘，全力向文化部爭取北港製糖廠、斗六舊城區、虎尾建國眷村及央廣活化，共計約16.7億元的整修維護經費，將資源作串連與整合，讓歷史建物活化再利用。

立委林文瑞表示，發展在地文化是文化部一直以來的重要施政方向，文化部文資局明年度編列了約18.5億的預算及前瞻特別預算也編了37億，主要就是要用在歷史與文化資產保存，其實這就是自己長期以來所堅持的本土化與在地化，所以今天特地要求文化部要將政策落實到咱雲林縣，將中央的資源挹注到地方。

立委林文瑞也要求，文化部應協助整合這些有發展潛力之據點，結合各村里及社區發展協會推動其優勢與特色，並形成夥伴關係，用在地化的思考來整合，再以國際化的思維來行銷，透過文創據點營運以及鼓勵傑出創意商品，持續扶植以雲林多種產業為基石的文創產業，塑造出特有的文創產業調性，開啟傳統與現代並存的城市氛圍。要讓在地的居民，或是遠來的旅客，都能分享文化傳承的創新與感動。

林文瑞強調，雲林擁有足夠的文化資產與能力，只要大家一起來做，雲林的文化創新產業不僅是在地產業，而且是具有全球競爭力的產業。現在的雲林要用文化行銷到全國各地，讓文化成為雲林最重要的資產，讓傳統文化再創新，讓雲林風華再現。



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