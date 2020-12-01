快訊／陳柏惟嗆「雜碎」　林為洲反擊：整天「練肖話」侮辱台派

▲林為洲、陳柏惟。（合成圖／ETtoday資料照）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌1日再度赴立法院備詢，針對國民黨團總召林為洲上午放話「還沒解除甲動」，台灣基進立委陳柏惟接受媒體訪問此事時，嗆聲不知道林為洲是誰，還說對「雜碎的名字」沒有什麼記憶。對此，林為洲在臉書發文回擊，酸陳柏惟若自認是台派就能整天「練肖話」、「畫虎爛」，那就是在侮辱台派。

對於林為洲放話，國民黨甲動還未結束。陳柏惟表示，自己是立法院風紀股長的概念，所以不在乎國民黨團的放話，至於被藍營黨團鎖定，他並不會緊張，便比喻「警察當然會被小偷討厭，但是警察不會怕這些小偷」。他認為一切正常，「I’m Fine. 3Q！」

針對陳柏惟影射「雜碎」，林為洲中午在臉書發文反擊，「假如你認為自己是『台派』，就可以整天『練肖話』、『畫虎爛』不負責任，你是在侮辱『台派』」，還引來台北市議員徐巧芯留言回應「他自己之前說的1打35先兌現再說，不然其他都是嘴砲而已。」

▼陳柏惟日前放話「1打35」，結果慘遭林為洲鎖喉。（資料照／記者李毓康攝）

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