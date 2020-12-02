高雄下水道工程奪2命　「違反契約規定」水利局罰包商20萬

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市鹽埕區1日晚間有2名工人在下水道昏迷，送醫後雙雙傷重不治。根據取得事發地點附近監視器影像，發現第一名工人是自己爬進下水道，隔沒多久就換第二名工人跟著爬進去，接著兩人就再也沒出現在畫面當中。水利局指出，工人沒有按照相關程序就直接進入下水道，已經違反契約規定，將依法對包商開罰20萬元。



▲高雄下水道工程意外造成2死，監視器畫面鋪工人是自行爬進下水道 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲下水道工程造成2死。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市水利局外包商2名工人1日在鹽埕區大公路進行下水道維護工程時，暈倒在裏頭，消防局接獲通報後前來救援，晚間9時25分從下水道救出1名62歲邱姓無生命跡象的工人，直接施以心肺復甦術並送往醫院急救，10分鐘後，另一名63歲林姓工人也被救出，經判定無生命跡象，同樣送醫搶救，2人均宣告不治。

根據現場監視器畫面，時間約16時51分，兩名工人正在路上施作工程，其中第一名工人先自己爬進下水道，另一名工人則在上頭送著管線，但約過了55秒後，在上頭的工人疑似發現有異狀，向前看了一下，看似有些慌張，下一秒就跟著進入到下水道，沒想到兩人就此消失在畫面內；一直到20時34分，鹽埕分局七賢路派出所員警夜間巡邏至大公路段，發現有一輛工程車停於路中，但並未發現有工程人員在旁，仔細搜索發現路中有人孔蓋開啟，員警拿起手電筒往內部一照，才發現有工程人員在下水道內，立即通報119前往救援。經消防人員吊掛救援，但送醫後雙雙宣告不治。

▲高雄水利局副局長梁錦淵 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市府水利局副局長梁錦淵表示，今年9月同一地就已經接獲通報，也進行過清淤工程，所以研判工人為了排除洞內油汙堵塞問題或有遇到其他障礙，才會因而入洞，但不管下去原因為何，已違反契約規定，水利局對原承攬商開罰20萬，相關工地主任及衛安人員合約予以撤換，承包商會停工，必須重新教育訓練，經過水利局及勞檢處認定合格才可以復工。