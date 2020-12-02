台灣豬標章上路　蔡英文喊話「把關食安」：讓標示跟著肉品走

記者蔡文鈴／台北報導

遭受新冠肺炎衝擊的2020年即將邁入尾聲，中央流行疫情指揮中心嚴陣以待守護防疫工作；面對即將進口的萊豬，行政院推動五大措施，把關食安。對此，總統蔡英文2日透過臉書再次宣達兩大政策，要國人配合防疫，政府也會嚴謹把關食安。

▲蔡英文臉書宣導12月新措施上路。（圖／翻攝蔡英文臉書）



12月1日開始，政府推動兩項新措施上路，分別是「秋冬防疫專案」，還有「台灣豬標章」。

關於秋冬防疫專案，蔡英文說，雖然今年快結束了，但疫情的挑戰還沒有結束。如果用棒球來比喻，防疫這場比賽，要打到九局下半才會分出勝負。面對嚴峻的疫情，「我們的防疫成果，千萬不能被逆轉，請大家配合防疫措施，讓台灣繼續成為世界最安全的地方！」

另外，面對萊豬進口，農委會推出「台灣豬標章」保障台灣產業，12月1日開始已經發出第一批標章。

蔡英文指出，申請台灣豬標章的業者，都要附上證明文件、要簽切結書，標章也有四種防偽功能，政府用最嚴謹的標準，就是要讓國人安心消費國產豬肉。

蔡英文強調，針對進口豬肉，行政院也公布五大管理措施，會掌握源頭、做好檢查，也會讓標示跟著肉品走。大家關心食安是必然的，政府一定會在國際標準和科學證據的前提下，把關食安，讓大家吃得安全、吃得安心。

其他人也看了這些...

►國民黨曝光影片打臉蘇貞昌：日期內容全講錯、信功談的是口蹄疫

►蔣萬安不在意被綠營攻擊 反嗆蘇貞昌：國會殿堂公然說謊毀人商譽

►扯信功挺美豬遭打臉 蘇貞昌：不是指哪家公司支持萊劑肉品進口

更多熱門新聞...

►信功「拒用萊豬」打臉 政院：蘇貞昌指的是豬農支持政府協助豬農

►獨／萊豬衝擊709億養豬業 風險評估報告不到350字

►獨／農委會萊豬影響報告4頁全文曝光 「讓進口國競爭冷凍市場」

►振興一下我們的美麗