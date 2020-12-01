「昨日決議保六警隊不能通報立委行蹤」　林為洲：今天就派人監控

▲林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

行政院長蘇貞昌1日再赴立法院會總質詢，國民黨團上午8時召集黨團大會商討戰略。不過，國民黨團總召林為洲1日受訪時自爆遭政院警官隊人員偷聽，兩位穿西裝的人看到有人出來又匆忙跑掉不可疑？為何看到國民黨委員就要逃跑？還要以對講機通報狀況？

林為洲說，先前曾發生過委員走到哪都被通報行蹤，毫無隱私，昨日也已在立法院司法法制委員會作成決議，立法院內保六警隊不能再隨時通報立委的行蹤，結果今天行政院警官隊就派人來監控，還偷聽在野黨開會，現在是警察國家再現，立法院被接管了嗎？

林為洲1日在臉書指出，今天早上國民黨在立法院紅樓召開黨團大會會議即將結束時，兩位穿西裝的人看到國民黨團助理一出會議室，就對耳上的對講機做出疑似通報會議結束的動作。

他認為，警官隊人員僅離會議室門口不到三步距離，看到有人出來又匆忙跑掉，難道不可疑？黨籍立委上前詢問時先是不敢承認身分，講話心虛又顛三倒四，最後才承認是行政院警官隊。

林為洲表示，該定點是崗哨嗎？為何看到國民黨委員就要逃跑？還要以對講機通報狀況？今天一整個早上都在下雨，10點、11點都沒有人站崗，偏偏只有在國民黨開黨團大會的時候要在會議室外站崗？

▲國民黨團指控行政院居然派行政院警官隊監視國民黨團黨團大會。（圖／國民黨團提供）