立委潑豬腸鬧議場　呂秀蓮喊改造立院：廢除不分區、女性保障名額

▲呂秀蓮。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立法院黨團為抗議萊克多巴胺肉品，多次杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，甚至還在上周拿出「豬內臟」大鬧議場，受到國際媒體報導，台灣國會議場淪為國際笑話。對此，前副總統呂秀蓮批評立法院慣於「胡鬧」迴避真正問題，因此提出立法院改造建議，應廢除不分區立委制度以及女性保障名額。

呂秀蓮表示，立法委員除由各縣市選區投票選出之外，還有「不分區立委」。根據憲法增修條文第4條規定，立法院從第7屆開始，立委總數113人，任期4年，其中34人是由「全國不分區」及「僑居國外國民」選出。而政黨不分區立委是由獲得百分之五以上政黨選票的政黨，依得票比例從不分區提名名單中選出，更有趣的是，「各政黨當選名單中婦女不得低於二分之一。」

而不分區立委必須先入黨，經政黨提名、排名後，再看投票結果該政黨得票率有無超過5%。如超過還得視政黨得票率的比例，決定排到第幾名的參選人當選。因此，呂秀蓮指出，想當不分區立委的，不必經營地方，只需經營跟政黨、政黨主席的關係就好，學經歷及有無問政經歷及能力並非必要，黨主席考慮的是私人利益或因知名度高，有利政黨吸票更重要。

呂秀蓮提到，本屆立委有部分來自小黨提名的不分區，可能因為某一事故成為新聞人物，也可能因為上一代與黨內派系或黨主席有特別交情。總之，極少因學有專精，或有德有能而被提名。本屆立委更多女性，有一些優秀、專業又認真，但也不乏年輕、有姿色、好製造花邊新聞以加深選民印象。就數字上看，台灣女性國會議員已高達41.6%，但其中有18位，其實是靠「不分區立委二分之一必須提名女性」的規定而當選。

呂秀蓮認為，2005年末代國民大會完成修憲工程時，婦運團體強硬通過此條文，雖然自己做為女性主義先導者，但卻深不以為然。真平等是立足點的平等，性別不平等不會因為把不公不義翻轉給另外一性就解決，「用一個假平等來炮製另一個不平等，是偽善，是開時代倒車，應該廢除。」

呂秀蓮強調，立法院若要改造，一定要大刀闊斧檢討，至少包括：

1. 立法院長應該由區域立委當選後，再由全院立委選舉產生。

2. 不分區立委應該廢除，一律參加區域競選，公平產生。

3. 女性保障制度要廢除，改以「各種選舉任一性別不得少於三分之一」規定。

4. 立法院議事規則應重新檢討，以有效監督政府。

5. 加強立法委員自律機制，約束立委對外言行舉止。

6. 媒體應嚴格公正監督立法委員，不要偏袒特定政黨或特定立委。

此外，呂秀蓮也說，含萊克多巴胺的豬或牛進口問題，為何藍綠執政時就支持，在野就反對？因為立法院慣於胡鬧議場就了事，真正問題迴避掉，立委不必認真「問政」，只要懂得「作秀」就能搏版面，搶選票。前不久監察委員不就是因為在野黨胡鬧一場，就保送過關了嗎？過年時吃進含瘦肉精的牛或豬，要怪，就要怪我們有一個胡鬧、不負責任的立法院！

▲台灣立法院遭國民黨立委潑灑豬內臟，引起各國際媒體關注。（圖／路透社）

▼國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告，與民進黨立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）