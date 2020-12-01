　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委潑豬腸鬧議場　呂秀蓮喊改造立院：廢除不分區、女性保障名額

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼呂秀蓮座談會&兩岸關係。（圖／記者屠惠剛攝）

▲呂秀蓮。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立法院黨團為抗議萊克多巴胺肉品，多次杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，甚至還在上周拿出「豬內臟」大鬧議場，受到國際媒體報導，台灣國會議場淪為國際笑話。對此，前副總統呂秀蓮批評立法院慣於「胡鬧」迴避真正問題，因此提出立法院改造建議，應廢除不分區立委制度以及女性保障名額。

呂秀蓮表示，立法委員除由各縣市選區投票選出之外，還有「不分區立委」。根據憲法增修條文第4條規定，立法院從第7屆開始，立委總數113人，任期4年，其中34人是由「全國不分區」及「僑居國外國民」選出。而政黨不分區立委是由獲得百分之五以上政黨選票的政黨，依得票比例從不分區提名名單中選出，更有趣的是，「各政黨當選名單中婦女不得低於二分之一。」

而不分區立委必須先入黨，經政黨提名、排名後，再看投票結果該政黨得票率有無超過5%。如超過還得視政黨得票率的比例，決定排到第幾名的參選人當選。因此，呂秀蓮指出，想當不分區立委的，不必經營地方，只需經營跟政黨、政黨主席的關係就好，學經歷及有無問政經歷及能力並非必要，黨主席考慮的是私人利益或因知名度高，有利政黨吸票更重要。

呂秀蓮提到，本屆立委有部分來自小黨提名的不分區，可能因為某一事故成為新聞人物，也可能因為上一代與黨內派系或黨主席有特別交情。總之，極少因學有專精，或有德有能而被提名。本屆立委更多女性，有一些優秀、專業又認真，但也不乏年輕、有姿色、好製造花邊新聞以加深選民印象。就數字上看，台灣女性國會議員已高達41.6%，但其中有18位，其實是靠「不分區立委二分之一必須提名女性」的規定而當選。

呂秀蓮認為，2005年末代國民大會完成修憲工程時，婦運團體強硬通過此條文，雖然自己做為女性主義先導者，但卻深不以為然。真平等是立足點的平等，性別不平等不會因為把不公不義翻轉給另外一性就解決，「用一個假平等來炮製另一個不平等，是偽善，是開時代倒車，應該廢除。」

呂秀蓮強調，立法院若要改造，一定要大刀闊斧檢討，至少包括：
1. 立法院長應該由區域立委當選後，再由全院立委選舉產生。
2. 不分區立委應該廢除，一律參加區域競選，公平產生。
3. 女性保障制度要廢除，改以「各種選舉任一性別不得少於三分之一」規定。
4. 立法院議事規則應重新檢討，以有效監督政府。
5. 加強立法委員自律機制，約束立委對外言行舉止。
6. 媒體應嚴格公正監督立法委員，不要偏袒特定政黨或特定立委。

此外，呂秀蓮也說，含萊克多巴胺的豬或牛進口問題，為何藍綠執政時就支持，在野就反對？因為立法院慣於胡鬧議場就了事，真正問題迴避掉，立委不必認真「問政」，只要懂得「作秀」就能搏版面，搶選票。前不久監察委員不就是因為在野黨胡鬧一場，就保送過關了嗎？過年時吃進含瘦肉精的牛或豬，要怪，就要怪我們有一個胡鬧、不負責任的立法院！

▲▼台灣立法院遭國民黨立委潑灑豬內臟，引起各韓媒關注。（圖／路透社）

▲台灣立法院遭國民黨立委潑灑豬內臟，引起各國際媒體關注。（圖／路透社）

▼國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告，與民進黨立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告,與民進黨立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
手淫過激猝死！洋男遺體「生殖器密麻咬痕」高大成曝原因
辦20張卡滿足渣男友！女星「外拍脫光還債」照片全被PO網
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委指美豬僅22%有萊劑　蘇貞昌：在美國連太空人都吃

檢方稱蘇震清偵訊音檔有雜訊因「設備不良」　羅承宗：無稽之談

柯文哲批蔡政府「一黨偉大」　不信吃萊豬能提升台灣國際地位

柯文哲下令封殺日租套房：先堵防疫破口　「以前沒有用力在查」

台南藍軍重批：市府讓不合法旅館變防疫旅館　籲政風檢調追查

40.6分飆升72.8分！2020幸福城市大調查　台中進步8名

傳參選民進黨北市黨部主委？　吳怡農：比我有經驗的前輩很多

王婉諭收公務電郵「從我的華為手機傳送」　憂大陸監控竊取資料

打造雲林文化新亮點　立委林文瑞爭取中央16.7億維修４大歷史建物

蔣萬安遭反質詢　徐巧芯怒嗆蘇貞昌：繼續耍嘴皮早晚下台！

蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」

蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

趙小僑PK劉子銓「一起寫學測題」比分數　以身作則「感受考生辛苦」網狂讚

吃屎哥公寓被炸爛...房內成焦黑　怒開直播：沒天理！才出租3千塊

車停慢車道男渾身酒氣躺駕駛座　警包庇酒駕跳針問：有看到他開？

吳宗憲想到小鬼「心痛下起相思雨」　翻出《玩很大》影片「最後定格」：很難受

原住民神級組曲！台東人一定會　圍在一塊唱：下雨天是個喝酒天

藍委指美豬僅22%有萊劑　蘇貞昌：在美國連太空人都吃

檢方稱蘇震清偵訊音檔有雜訊因「設備不良」　羅承宗：無稽之談

柯文哲批蔡政府「一黨偉大」　不信吃萊豬能提升台灣國際地位

柯文哲下令封殺日租套房：先堵防疫破口　「以前沒有用力在查」

台南藍軍重批：市府讓不合法旅館變防疫旅館　籲政風檢調追查

40.6分飆升72.8分！2020幸福城市大調查　台中進步8名

傳參選民進黨北市黨部主委？　吳怡農：比我有經驗的前輩很多

王婉諭收公務電郵「從我的華為手機傳送」　憂大陸監控竊取資料

打造雲林文化新亮點　立委林文瑞爭取中央16.7億維修４大歷史建物

蔣萬安遭反質詢　徐巧芯怒嗆蘇貞昌：繼續耍嘴皮早晚下台！

前尼克記者「堅信林書豪將返籃網」　林來瘋恩師丹東尼也在這

羅志祥「空中極樂泳池」犯天龍國大忌！Sway曝尷尬下場：感謝柯P

快訊／奧萬大翻車1死20傷！司機「過失致死罪嫌」5萬元交保

SBL／迎戰P.League+　SBL五強誓言「Fight Back」

王浩宇稱家樂福美牛是萊牛 　罷王總部直接舉發！PO報案三聯單

藍委指美豬僅22%有萊劑　蘇貞昌：在美國連太空人都吃

來吹狗螺音樂生活節朝聖「毛神佈道大會」：請一尊浪浪回家鬆幾天

早上9點就賣光！市場飄香36年蔥仔條　手工餅皮搭青蔥越嚼越香

中職／富邦悍將正式宣布　3日與嘉市簽約訓練基地

印尼移工確診大增「每人醫療費用約80萬台灣買單」莊人祥揭原因

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

政治熱門新聞

台灣會踏上哪國後塵？網秒選這國

六合夜市辦桌變試喝　經發局處長遭拔官

影／蔣萬安下鄉護豬農影片曝！

勞動基金虧749億！國民黨FB轟民進黨

林為洲爆黨團大會遭行政院警官隊監視

政院花公帑攻擊在野黨　蘇貞昌道歉了

蘇貞昌：國民黨開放進口萊牛　台灣人越吃越多也沒出事

陳柏惟自封立院風紀嗆聲「林為洲是誰」：對雜碎沒記憶

中正一分局長女兒：請秉持政治正確

羅志祥被爆偷蓋游泳池　北市回應了

中天關定了？陳耀祥透露CH52最新動向

民眾黨爆：行政院花1.03億大內宣、年花680萬養9位小編

陳其邁上任百日　綠85分

陳其邁上任100天施政滿意度69.3%

更多熱門

相關新聞

陳柏惟自封立院風紀嗆聲「林為洲是誰」：對雜碎沒記憶

陳柏惟自封立院風紀嗆聲「林為洲是誰」：對雜碎沒記憶

基進黨立委陳柏惟日前放話「1打35」，結果慘遭國民黨立委圍毆，還被林為洲鎖喉。行政院長蘇貞昌1日赴立法院進行施政報告並備詢，林為洲受訪時放話，藍營尚未解除甲動。對此，陳柏惟則嗆聲不知林為洲是誰，因為他對「雜碎的名字」沒有什麼記憶。

蘇貞昌：國民黨開放進口萊牛　台灣人越吃越多也沒出事

蘇貞昌：國民黨開放進口萊牛　台灣人越吃越多也沒出事

蘇震清宣布絕食　廖靖汝：對蔡英文有期待

蘇震清宣布絕食　廖靖汝：對蔡英文有期待

林奕華連喊8次「拜託你」　籲蘇貞昌修《學校衛生法》

林奕華連喊8次「拜託你」　籲蘇貞昌修《學校衛生法》

民眾黨爆：行政院花1.03億大內宣、年花680萬養9位小編

民眾黨爆：行政院花1.03億大內宣、年花680萬養9位小編

關鍵字：

呂秀蓮立法院不分區立委

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

高材生疑破解刮刮樂！爽中61張抱走1.7億

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

屏東喝喜酒！隔壁桌「全是超大咖」

埔里12年一次建醮吃素7天　連鎖鍋貼店賣葷食竟被公審

薄紗舞孃台上熱舞擠胸！跳一半遭連轟3槍

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

7歲妹訂餐　開門驚見42名外送員

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

少女胃痛急診　醫進房下令脫內衣聽診

丁小芹進看守所「脫光」受檢　看著豐盛午餐一口都沒吃

潘瑋柏嫩妻開趴「6閨蜜全撞臉」！網傻：根本6胞胎

網紅可樂不是哈士奇心肌梗塞離世

羅志祥內湖5億豪宅「偷蓋空中極樂游泳池」！

他脫光硬上繼女被妻撞見！拋童後跳樓

更多

最夯影音

更多
蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」

蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」
蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面