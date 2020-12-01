獨／看蔡依林演唱會！口罩男「原價讓票」2女粉好樂　進場悲劇了

▲蔡依林29日在高雄巨蛋舉辦「Ugly Beauty」演場會，小S擔任嘉賓。（圖／凌時差提供）

記者許宥孺／高雄報導

Jolin蔡依林在高雄舉行連6場「Ugly Beauty」演場會，29日完美落幕，但現在卻傳出，有女粉絲當日在現場等待釋出門票機會，一名戴口罩的男子表示願意原價讓票，但入場後卻發現座位上已經有人，經現場工作人員了解後，發現女子購得的2張票其實是一名周姓工作人員遺失的，應是口罩男撿到遺失票根再轉售，讓她們氣得向警方報案提告詐欺，目前警方正積極擴大調閱周遭監視器處理中。

陳姓女子表示，蔡依林在高雄舉辦演唱會，因為搶不到票，也不想買黃牛票，29日下午5點多和姊姊到高雄巨蛋售票口碰運氣，「看會不會在開演前在釋出門票」。此時，一名帶橘色口罩的男子主動上前攀談，表示朋友臨時不來，他不想一個人看演唱會，打算以原價4900元出售。

▲女粉絲喜獲蔡依林演唱會門票，沒想到看不成還進警局。（圖／翻攝自臉書《高雄人大小事》）

「看很多網友會分享有人原價讓票，沒想到我們也那麼幸運遇到！」陳姓女子表示，口罩男不接受網路轉帳，所以由姊姊領現金再交付給口罩男，2人便帶著興奮的心情順利進入會場，找到座位後，卻發現2個位置都有人了，「告知對方這是我們的位置，對方也搞不清楚狀況，只拿起手機說要打給她朋友，說票是朋友幫忙買的」。

雙方請來工作人員釐清狀況，這才發現，陳姓女子向口罩男購買的2張票，是一名周姓工作人員當日在巨蛋門口遺失的門票，由於座位重複，工作人員便請陳女和姊姊離開，陳女當下恍然大悟，「橘口罩男子撿到了票，又轉售給我們」，至於座位上的2人沒有票卻還能順利入場，她並不清楚。

▲女粉絲氣得向警方報案，向口罩男提告詐欺。（圖／翻攝自臉書《高雄人大小事》）

陳姓女子還說：「工作人員請我們立即離場，說如果我們不離場的話，他可以告我們侵佔他的票，但知道我們是受害者所以不向我們追究」，最後她們決定向警方報案，並向賣票給她們的口罩男提告詐欺。

警方表示，確實有收到陳女報案，全案依詐欺案受理，並擴大調閱案發周遭監視器畫面釐清，目前正積極偵辦查緝中。另呼籲民眾應循官方售票系統訂購票券，網路拍賣或其他管道購買門票，將難辨票券真偽，容易受騙得不償失，依刑法第339條詐欺罪，意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。