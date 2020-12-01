新北推「來去農家DO一日」　石碇煤山小旅行12/4開放報名

▲LOFT17眺望石碇山城。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局推出秋冬之旅「石碇煤山小旅行」，內容包括烏塗溪步道導覽、農村生活巡禮、螢火蟲書屋在地文化分享、靈芝風味餐、LOFT17眺望石碇山城以及新北市烘焙大賽星獎「淡蘭司康」DIY，透過豐富的五感體驗，傳遞友善土地及環境永續觀念，活動將於12月4日中午12點整開放報名。

農業局表示，本次遊程其中之一的烏塗溪是當地的重要水源。水中巨石嶙峋，生態豐富，每到假日沿溪興建的「親山步道」吸引許多遊客慕名前來賞遊，壺穴、山豬石、運煤橋遺跡和礦工雕塑，值得您親身探訪。

▲石碇田媽媽餐廳。

另外值得一提的是，LOFT17原是文山煤礦聚落的一座荒蕪的工寮，老舊破損的建築物在整修後成為深耕在地文化的休閒園區，並長期與石碇在地業者、職人合作推廣活動。這裡亦是遙望石碇尖、筆架山、大屯山系的絕佳地點，是認識石碇不可錯過的好去處。

農業局長李玟表示，石碇區以茶業著名，一般人較少認識茶以外的產業。這次要帶大家認識的是位在十八重溪的三才靈芝生態農場，不但是新北市發展農業創生的重點，也是在地發展的二代農場，主人葉家豪先生有心推廣在地農業、改變農村風貌，並與在地農村之媽媽班發展特色飲食，值得推薦。

來去農家DO一日「石碇煤山小旅行」農遊活動預計12月10日、11日、13日出團，共計3團60人次，費用1400元／人，活動將於12月4日中午12點整開放報名，相關資訊請上活動網站：https://www.ecoshintour.com/farming/查詢。

▲三才靈芝生態農場。

▲螢火蟲書屋。

▲烏塗溪親水步道。

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