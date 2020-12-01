國際特有物種「翡翠樹蛙」　農業局洪勝雄：公民復育新北獨有

▲翡翠樹蛙。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年是聯合國生物多樣性公約愛知目標計畫推動10年成果年，也是環境政策制定關鍵年，因此全台灣將今年定為「生物多樣性超級年 Super year」，新北市政府11月28日在「2020年臺灣生物多樣性執行成果國際研討會」也發表了令人目不暇給的復育活動及回歸新北土地的原生物種，生態環境復育有成，生物多樣性豐富。

聯合國生物多樣性公約愛知目標在2020年屆期，行政院農委會林務局於11月27日至28日舉辦「2020年臺灣生物多樣性執行成果國際研討會」，開幕時交通部公路總局、高速公路局、特有生物研究保育中心與林務局，為構築生態網絡合作平台，共享公路使用情勢及生態調查資源資，共同簽署「國土生態保育綠色網絡合作協議」，以推動生態廊道網絡串連、促進跨機關計畫合作與生態保育教育宣導。

▲新北市政府由農業局簡任技正洪勝雄與會發表成果。

新北市政府由農業局簡任技正洪勝雄與會發表成果，特別提到新北擁有70%以上的山坡地，及30公里的海岸線，以「拋專引育」、「青春山海線」政策號召市民參與「公民科學家」協助復原瀕危動植物，如台北赤蛙、烏來杜鵑、艷紅鹿子百合。

洪勝雄特別提到，新北獨有的「翡翠樹蛙」，1983年才在翡翠水庫淹沒區被發現而命名，但差點絕跡，因為有機茶園推廣及民眾的重視，這幾年已從坪林，沿著山勢跳到平溪、新店、三峽等區域，這是生態界的國際大事，歡迎生物多樣性的專家學者來新北市研究族群的分佈擴散及透過公民科學家復育機制。

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