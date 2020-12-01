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新北役政貼心有感　12月提供2200位役男異地代檢服務

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▲新北役政貼心有感 12月提供2200位役男異地代檢服務。（圖／新北市民政局提供）

▲新北役政貼心有感，12月提供2200位役男異地代檢服務。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府民政局觀察近一個月辦理役男徵兵體檢時，近1500位外縣市役男預約「異地代辦體檢」，申請率達9成8；評估12月為體檢大月，將有更多北漂學子有體檢需求，民政局特別規劃於12月再增加720位代檢名額，總計提供2200位待役學子更優質貼心的役政服務。

民政局長柯慶忠表示，雙北地區是全台學校密度最高區域，每年役男大體檢都有許多外縣市役男因就學、就業或其他因素無法依體檢單上通知時間返回戶籍地體檢，因此只要一開放異地代檢名額，便常常被秒殺。

柯慶忠說，為免外縣市役男因兵役體檢舟車勞頓，今年特別將每週9場增至11場，每場40人增至60人，預計12月可提供2200人次的異地代檢服務；有需求的役男可至民政局「役男大亨ON LINE」瞭解相關服務，並線上預約申請兵役體檢醫院。

▲新北役政貼心有感 12月提供2200位役男異地代檢服務。（圖／新北市民政局提供）

▲今年特別將每週9場增至11場，每場40人增至60人，預計12月可提供2200人次的異地代檢服務。

有位李姓役男目前因工作居住新北，因體檢單上通知須回戶籍地雲林體檢，讓他相當苦惱；進一步諮詢民政局後得知可以透過線上預約「異地代辦體檢」，讓他直呼省時方便。

兵役徵集科長張秀玲也提醒，役男收到兵役體檢通知單，請務必依通知日期地點前往指定醫院接受體格檢查，除申請異地代辦體檢者，因故不能如期到檢時，應主動提前向戶籍地區公所役政單位申請延期，以免不小心被依妨害兵役治罪條例移送法辦。

此外，新北也會積極配合12月1日同步啟動的秋冬防疫專案，於醫療院所強化落實防疫措施，遇有未依規定經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法裁罰，確保役男在防疫期間安心體檢。

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