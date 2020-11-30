「陰性證明」政策大轉彎！　陳時中：可「簽切結書返台」自費採檢

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布秋冬專案，所有人都要有陰性證明才能入境，引發不少旅外國人不滿。指揮官陳時中今也在臨時記者會上宣布，如果沒辦法拿到陰性證明，可以簽切結書返台，入境自費採檢。

秋冬專案中規定所有人都要拿陰性證明入台，被不少台商痛批違反健保精神，立委也直指指揮中心有違憲疑慮，而指揮中心也突然政策大轉彎，開放簽切結書回台。

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陳時中說，的確很難設想到每個人的情況，經過討論，也認為對國人的遷徙自由越少限制越好，所以現在開放有簽切結書就可以回來，回來自費採檢，如果有正當理由不罰，沒有正當理由才開罰。而所謂正當理由的界定，指揮中心則未進一步說明。

另外，由於印尼移工確診增加，指揮中心今也宣布，為維護國內防疫安全及減少印尼籍移工境外移入病例持續發生，自今年12月4日至17日，將暫停引進印尼籍移工入境來台工作二週，並視當地疫情，再評估是否自12月18日起減半原印尼籍移工每週入境人數；另，是否會進一步加強管制措施或恢復常態引進，則視疫情滾動檢討。

▲民眾可簽切結書入境自費採檢。



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