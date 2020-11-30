台南市民進黨籍里長赴總統府　為蔡英文總統、賴清德副總統加油打氣

▲台南市里長民主聯誼會，赴總統府，為蔡英文總統、賴清德副總統加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市黨部，與台南市民進黨籍里長所組成的台南市里長民主聯誼會，30日赴總統府，為蔡英文總統、賴清德副總統加油打氣，希望為國家政策、公平正義轉型繼續努力堅持打拼，總統、副總統特別接見，鄉親高喊加油現場氣氛熱絡。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，近日鄉親們非常關心因為國民黨團在立法院引起的紛擾，以及疫情和疫苗等事件，台南市里長民主協會鍾聯家會長，特向台南市黨部陳情，希望由里長幹部們組團北上總統府，為總統、副總統加油打氣，希望他們能感受到台南市鄉親帶來的溫暖，為國家繼續努力。

蔡英文總統、賴清德副總統親自接見協會里長成員，並與大家合影留念，蔡英文總統關心台南市政及地方心聲，賴清德副總統則向鄉親們報告疫情及疫苗情形，並勉里長在地方協助推行民進黨政策，讓民眾能更了解國家施政方向，並且協助鄉親們能得到政府最好的照顧。

與會里長紛紛向正副元首表達地方心聲，以及政策在地方推行情況，並且帶來地方鄉親的問候與加油，加油聲與掌聲不斷，現場氣氛相當溫馨與熱情，正副元首也期許中央地方一條心，共同為台灣未來繼續加油打拼。



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