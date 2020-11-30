國際碳揭露專案A級城市　台南市連續兩年蟬連獲肯定

▲台南市參與國際碳揭露專案，連續兩年獲得最高榮譽的肯定，讓國際看見台南市在氣候變遷調適致力節能減碳，建構低碳永續發展之韌性城市成果。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市參與國際碳揭露專案（Carbon Disclosure Project，CDP）, 繼2019年取得A級評分，今年2020再次榮獲A級評分，連續兩年獲得最高榮譽的肯定，讓國際看見台南市在氣候變遷調適致力節能減碳，建構低碳永續發展之韌性城市成果。

依據2020年11月CDP於官方網站公布之評比結果，今年因COVID-19疫情影響，全球僅591座城市參與碳揭露專案，與去年861座城市參與相較，減少約兩成。今年能獲得A級評分的城市僅88座，較去年減少17座。

市長黃偉哲表示，全球暖化，災難發生頻率增加，保護市民身家安全是台南市政府首要之務，參與CDP碳揭露專案能夠掌握全球減碳的脈動、擬定應變策略，與國際交流及分享建構韌性城市的成果。連續兩年獲A級評分，顯示市政府面對氣候變遷的策略獲國際肯定。

環保局追蹤轄區內溫室氣體排放量歷史軌跡，將公私部門各別之溫室氣體排放源，進行數據蒐整與量化，將氣候變遷所致風險呈現於碳揭露專案中。台南市主要的溫室氣體排放量以能源部門91.8％佔比最多，其中工業能源排放量佔比約60％、運輸能源約15.32％，住商能源約15.88％。

台南市依溫室氣體減量及管理辦法，以2005年為基準，規劃2025年減少10％溫室氣體排放量。因工業能源為台南市主要溫室氣體排放來源，藉由推動工業鍋爐改用低污染燃料、推廣工業使用乾淨能源及減少工業鍋爐生煤許可等策略，以期到減碳目標。考量各部門統計年度產出時間，2020年評比採用的數據為2018年資料，台南市溫室氣體總排放量為2140萬公噸二氧化碳當量, 與99年2687萬公噸相比，減少547萬公噸，約減少20％。

環保局長謝世傑表示，台南市因應氣候變遷，除施行地方溫室氣體管制執行方案、氣候變遷調適計畫與低碳永續家園建構等計畫外，未來也將持續與國際接軌，讓城市永續發展作為與時俱進，建構韌性城市。

CDP為獨立非營利組織，目的在鼓勵公私部門測量並管理溫室氣體排放，以減少氣候變遷衝擊。2007年與國際地方政府環境委員會（ICLEI）推出CDP城市計畫，透過揭露「城市所面臨氣候變遷相關的風險與機會」、「溫室氣體排放清冊」、「減量目標與策略」、「管理權與應負責任」等四個單元，促進溫室氣體資訊揭露與減量。



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