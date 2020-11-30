台南市第1期韌性社區自主防救災實地參觀　 提升自主防救災能力

▲台南市政府推動第1期韌性社區自主防救災工作，特安排南投九份二山國家地震紀念地等地觀摩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府自2019年推動第1期韌性社區自主防救災工作，有永康區復國里、安南區佃東里、東區和平里、喜南里等4里，為提升其自主防救災重建復原觀念，特安排南投九份二山國家地震紀念地等地觀摩。

活動由災害防救辦公室執行秘書侯俊彥帶隊，並由成大防災協力團隊防救災專家劉白梅教授、李心平副主任擔任隨行解說。韌性社區推動目的，是為提災害潛勢較高的區域民眾自主防救災觀念，自2019年推動第1期韌性社區，推動項目：召開先期協調說明會、劃定模擬範圍區域、與參與者進行實地踏勘說明、防救災教育訓練、災情想定模擬推演及復原重建，經過2年推動執行，已完成基本防救災教育訓練。

為加強災害復原重建觀念，安排到南投九份二山國家地震紀念地、921地震教育園區實地參訪，其中九份二山國家地震紀念地為撼動全台921大地震的震爆點，雖然921地震已過21年，但現場因當時斷層錯動造成地表滑動而傾斜的神奇傾斜屋及瞬間滑落崩塌大量土石阻斷兩條溪谷，形成兩處天然堰塞湖的地質奇觀，透過成大防災協力團隊劉白梅教授及李心平副主任的隨行解說教育，讓此次永康區復國里許建國里長、安南區佃東里程全祿里長、東和平里洪榮俊里長、喜南里曹和田里長所帶領的87位里民，驚呼連連，體認大自然的威力與無情，也感受到人類的渺小。

消防局長李明峯指出，社區自主防災救工作做的好，遭遇突發災情時，就能擁有足夠正確防災知識與緊急避難方式發揮自助互助的能力，降低災害傷亡及損失，也能讓政府與民間上下齊心努力讓民眾遠離危險，並將救災資源有效運用。



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