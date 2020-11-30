強化落實災難應變與救災能力提升　台南市舉辦救災專業訓練研習營

▲台南市衛生局與市立安南醫院、消防局，合作辦理「2020年度台南市災難醫療推廣與訓練活動研習營」，分享救災經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局30日與立安南醫院、消防局，合作辦理「2020年度台南市災難醫療推廣與訓練活動研習營」，以台南0206地震維冠大樓現場醫療隊運作及花蓮地震雲門翠堤現場醫療隊運作經驗分享，分組就DMAT協調中心、通訊協定無線電運用、醫療站規劃與運作、後勤物資管理等項目做實際演練。

▲台南市衛生局黃文正副局長致詞。

活動邀請台南市醫院醫護人員、衛生局所人員及消防局人員等約80人共同參與，期待受訓學員能夠在演練中互相學習增能，強化災難醫療救護人員災情評估能力、處置能力、協調溝通能力及運作能力，於災難發生時及時應變，配合指揮、調派和管理的運作，將應變處置做到更趨完善。

台南市生局指出，不論是天然或是人為因素，無法預期的災難發生，常常伴隨眾多的人命傷亡及財產損失，當災難來的太快、規模太大、超越平時人力和物資的處理範圍時，都會造成原有醫療及救災體系重大衝擊甚至崩塌，近數十年間來，由於生態環境的改變、全球暖化、極端氣候等因素，讓21世紀天災發生的頻率增加，威力也有增強的趨勢；再加上人為因素造成的災難事件頻傳，因此「災難醫療推廣與訓練」，是當今醫療救災體系必需重視的議題。

人們永遠無法預測下一次的災難會在何時何地發生，唯有平時落實應變訓練，政府各部門與民間充分做好災難應變整備，才能將災害損失降到最低，從而迎戰自然環境越趨極端的未來，在災難中減少損失及傷害。



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