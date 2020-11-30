民進黨：國民黨潑豬腸、豬心恐賠百萬　敢做敢當！別欠錢不還

▲針對國民黨在立法院潑豬內臟，恐導致清理費上百萬元，民進黨呼籲藍營敢做敢當，不要欠錢不還。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨上週在立法院院會潑灑豬腸、豬心等豬內臟，可能要花費百萬元更換地毯一事。民進黨發言人周江杰30日表示，希望國民黨敢做敢當，不要浪費公帑，欠錢不還，讓全民買單。

民進黨表示，上週五立法院院會，看到國民黨為了杯葛行政院蘇貞昌院長施政報告，在議場內潑灑豬腸、豬心等豬內臟，這樣扭曲台灣民主的政治作秀，不但引發台灣養豬協會的不滿與抗議，更是登上了國際媒體，丟臉到國際。

民進黨表示，雖然國民黨潑灑豬內臟，立法院總務處當天即請清潔公司清洗，若血水滲入地毯，惡臭的氣味無法清除，恐將要花費百萬元更換地毯，所費不貲。

民進黨指出，如果加上之前國民黨破壞議場的修理費用41萬元，遭追討不願付款來看，立法院若真的要更換議場地毯的百萬元費用，國民黨極有可能也是不認帳，不願支付的話，這些錢就將是要全民買單？

民進黨表示，不論是上週三，把立院超過700件報告事項卡關，推諉責怪是民進黨「沒有清場」，還是今天睜眼瞎扯上周未進行國是論壇，程序有瑕疵？

民進黨反問，到底是誰？為了杯葛蘇貞昌院長進行施政報告，前後12次佔領議場主席台，癱瘓議事運作，導致立法院空轉，也造成朝野其他黨團無法進行國是論壇呢？就是國民黨！而國民黨竟好意思說出這些倒果為因、顛倒是非的言行，真令人不禁搖頭。

民進黨強調，國民黨杯葛議事造成國會空轉，亂扔內臟破壞國會，浪費公帑只為一黨作秀之私，「希望國民黨敢做敢當，不要浪費公帑，欠錢不還，讓全民買單」。