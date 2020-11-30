中正一分局長愛女槓記者曝「丁怡銘早離開」　徐巧芯：說法前後落差



▲前行政院發言人丁怡銘享特權，搭警用車離開中正一分局 。（圖／記者陳以昇攝）

記者蕭羽耘／台北報導

前行政院發言人丁怡銘29日結束應訊，疑受到中正一分局高規禮遇而擺脫媒體，使得分局長陳明志捲入「調虎離山」風波，護父心切的陳明志女兒更在IG怒罵記者髒話「哄幹膩」，並爆出當天爸爸是回家吃飯去了。對此，北市議員徐巧芯30日砲轟，女兒的說法與陳明志前後有落差，且記者在媒體群詢問，他不回應直接「退群」。

行政院前發言人丁怡銘29日因牛肉麵風波赴中正一分局應訊，卻被爆出享高規禮遇，當天媒體拍攝疑似丁怡銘座車離開警局，分局聲明是分局長陳明志外出洽公的公務車，且陳明志稱自己是趕著去參加公祭。不過，他的女兒卻在社群自爆，父親當天是回家吃飯，甚至大罵記者：「哄幹膩、假新聞還播到高潮。」

面對種種質疑聲浪，陳明志女兒在社群平台大動肝火，還特別點名兩家電視台，指控記者製造假新聞，她甚至透露，丁怡銘當時早已離開分局，並寫下「我爸沒有搞神祕、沒有搞替身，只是要回家她媽跟我吃飯而已，多想要抹黑我爸？哄幹膩？」，痛批「智障記者，假新聞還播到高潮。」

對此，徐巧芯在臉書上表示，中正一陳分局長的女兒在IG怒罵新聞台和記者髒話，還把記者臉上P了一個大便，但她說「丁怡銘早離開分局」、「爸爸是回家吃飯」，反而讓人注意到說法跟陳姓分局長對不上的問題。

徐巧芯因而提出兩個疑問，第一、丁怡銘到底是什麼時候離開分局的？在分局長開車出去之前還是之後？其次，分局長到底是去參加公祭還是回家吃飯？

徐巧芯表示，這兩造都是「自己人」，說法卻有所落差，到底是說謊？又為什麼要說謊？針對以上這些事，記者在媒體群詢問該分局長，他卻不回應反倒直接「退群」，是不敢面對，還是上級要切割了？最後用hashtag諷刺，特權就是特權，該下台了，慢走不送。

▼陳明志愛女為護父槓記者。（圖／翻攝自陳明志女兒IG）