奧萬大翻車...駕駛82項違規紀錄！車行嘆：都有勸他，討生活不容易

記者吳世龍、黃子倩、林昱萱／高雄報導

一輛遊覽車30日因不明原因在奧萬大翻覆，造成車內21人中，其中1人當場死亡、5人重傷，其餘15人輕傷的慘劇，而稍早該輛遊覽車的司機也被起底，曾有82項違規紀錄。對此，高統也表示，該車是靠行的，而他們也有告知負責人，違規部分要注意，出來討生活不容易，要注意安全，不要常常違規。

▲南投奧萬大遊覽車翻覆。（圖／民眾提供）

這起事件發生在30日中午，而當時該部遊覽車是由忘憂草旅行社舉辦的奧萬大1日遊活動，與高統遊覽車公司合作，全團包含司機、領隊在內共有21人，但在行經仁愛鄉親愛村大安路1.5公里處時，車子卻因不明原因翻覆，導致車內1人死亡、5人重傷、15人輕傷之慘劇。

▲高統拿出車子保養紀錄。（圖／記者吳世龍攝）

高統表示，出事的遊覽車是有一名陳姓男子來靠行，司機是陳姓男子請的。另外，針對遊覽車駕駛表示，是因為下坡時煞車失靈導致，但高統則表示，車子都有定期保養，而根據其保養紀錄可見，該車確實在11月10日前剛完成煞車保養。

▲高統董娘表示，車子都有定期保養。（圖／記者吳世龍攝）

此外，針對司機有多項違規紀錄一事，高統行政人員則表示，都有規勸不要太常違規，「罰單他們都要自己繳，司機違規事情， 我們會告訴靠行負責人，有違規你們都要自己繳，我們也有跟他講，盡量不要開太快，超速的話罰單都是你們在繳，出來討生活不容易，不要常常違規，都有這樣告誡，違規次數多，請他要注意。」

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