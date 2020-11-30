奧萬大死者妻重傷！不知夫已亡…忍痛拜託醫護「聯絡我老公」搶救中

地方中心／南投報導

南投縣仁愛鄉奧萬大30日中午12時36分發生死亡車禍！一輛遊覽車行經仁愛鄉親愛村大安路1.5公里處時翻覆，釀成1人死亡、5人重傷、15人輕傷的慘劇！稍早台中榮民總醫院埔里分院急診室醫師出面說明，因擔憂57歲黃姓死者的妻子會情緒崩潰，目前還沒讓她知道丈夫的死訊。

▲埔榮急診室醫師出面說明奧萬大翻車傷患情況。（圖／記者白珈陽攝）

埔榮急診室醫師黃順祥指出，院方收治11名意識清楚的傷患，其中3名重傷，其中2位轉院。黃姓死者的張姓妻子傷勢嚴重，左小腿脛骨、腓骨粉碎性骨折，肋骨也斷了3根，由於家住高雄，將轉往高榮治療。

▲奧萬大遊覽車翻覆釀1死20輕重傷。（圖／民眾提供）

據悉，張女治療時還焦急詢問同行友人「老公人在哪」。黃順祥表示，由於張女重傷又要轉回高雄就近治療，目前還不敢告知她丈夫的死訊，面對張女拜託協助聯絡黃男，考量她路程遙遠，可能會在車上情緒崩潰，進而影響到病況，醫師僅回覆仍在聯絡中。

據了解，該部遊覽車是從高雄出發、由忘憂草旅行社舉辦之奧萬大1日遊活動，與高統遊覽車公司合作，該團共計21人，包括司機1名、領隊1名、旅客19名，中午團員在清境農場午餐後，前往奧萬大途中遊覽車不慎翻覆。