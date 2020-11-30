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奧萬大翻車「司機喊煞車失靈」！高統急撇清：20天前才剛保養

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▲奧萬大翻車「司機喊煞車失靈」！高統急撇清：20天前才剛保養。（圖／記者吳世龍攝）

▲高統董娘表示，車子都有定期在保養。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、黃子倩、林昱萱／高雄報導

南投縣仁愛鄉奧萬大30日發生一起嚴重車禍，事發當時一輛遊覽車在該處因不明原因翻覆，造成車內21人中，其中1人當場死亡、5人重傷，其餘15人輕傷的慘劇，而面對司機、領隊表示，事發當下煞車失靈一事，高統董娘則表示，車子是靠行的，車子才剛保養過，可能是路面濕滑導致。

據了解，該部遊覽車是從高雄出發、由忘憂草旅行社舉辦之奧萬大1日遊活動，與高統遊覽車公司合作，該團共計21人，包括司機1名、領隊1名、旅客19名，未料車子卻在行經仁愛鄉親愛村大安路1.5公里處時，因不明原因翻覆。

▲奧萬大翻車「司機喊煞車失靈」！高統急撇清：20天前才剛保養。（圖／記者吳世龍攝）

▲高統拿出該車保養紀錄。（圖／記者吳世龍攝）

對此，肇事司機表示，是下坡踩的時候沒有煞車，但針對此說法，高統董娘、行政人員則表示，不可能是因為煞車失靈，車子都有定期在保養，且前陣子才剛保養過，懷疑有可能是因為路面濕滑、或者在修路所導致。

▲奧萬大翻車「司機喊煞車失靈」！高統急撇清：20天前才剛保養。（圖／記者吳世龍攝）

▲高統行政人員認為，應該不是人為疏失。（圖／記者吳世龍攝）

另外，高統也拿出保養紀錄表，而從表上可見，該車確實有定期在進行保養，而上一次的保養則是在11月10日，保養項目恰好為煞車保養，而其保養里程44萬5千200。此外，高統行政人員也表示，有可能是因為路面翻修造成轉彎滑行不慎導致，詳細情況要找旅行社，應該不是人為疏失。

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