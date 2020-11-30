第一次坐遊覽車就翻車！「忘憂草」一日遊行程　因疫情超火紅

▲忘憂草國際旅行社巴士翻覆，參加旅行的吳小姐說朋友沒時間才由她遞補卻遇上翻，所幸僅受輕傷。（圖／記者白珈陽攝）

記者黃子倩、吳世龍、白珈陽、鄧木卿／高雄、南投報導

南投縣仁愛鄉30日中午12點多，在奧萬大聯外道路1.5K轉彎處發生巴士翻覆的嚴重車禍，當場造成1人死亡，初步調查，這輛巴士是從高雄出發的旅行團，記者實際到旅行社登記立案的地點詢問，位在高雄前鎮區的忘憂草國際旅行社人員皆以「主管不在，北上中部處理事故」為由拒絕回應。

▲巴士翻覆後，忘憂草國際旅行社大門深鎖，員工以主管不在為由拒絕回應。（圖／記者吳世龍攝）

來自高雄的忘憂草國際旅行社，網站上的資料顯示，成立於2016年的9月份，網站變更日期為今年的7月份，資本額6百萬，為高雄市政府經發局登記核准立案的公司，專門規劃國內旅遊，由於疫情的影響，國人無法出國，因此忘憂草國際旅行社推出的一日遊包套行程十分受歡迎。

▲忘憂草國際旅行社網站資料。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據巴士上一名傷者吳小姐說法：「走山路會暈，所以我們眼睛幾乎都是閉著在休息，事發當下他（司機）有喊沒有煞車，聽到沒煞車，我們眼睛有睜開，但是一張開就翻車了！」吳小姐表示事發之前他們剛吃完飯要去奧萬大，沒想到還沒到意外先到，當初是朋友一直說不能參加，吳小姐才代為參加，她表示此團一人團費1390元，應該是網路上就報名的，本來要當天來回，沒想到都還沒到景點就先出了意外。

另外一名和老公一起報名的女團員，則表示自己是第一次搭遊覽車出遊，沒想到就了意外，意外發生前看到要去奧萬大的路非常的恐怖，她說：「就覺得這條路很彎，本來不敢坐遊覽車，第一次嘗試坐（出去玩），沒想到就出了意外」，女團員說堂妹有說過這家旅行社很不錯，所以才跟著出去玩看看。

被記者問到，以後會不會不敢出門去玩，女團員表示不會，但是應該「不敢坐遊覽車了」，她覺得坐高鐵之類的公共運輸系統比較安全一點，另外，她也強調，坐在最後一排的他們，感覺遊覽車雖然沒有特別舊，可是避震效果好像很不好，讓他們剛從高雄上車，就覺得沿途坐得很不舒適。

►生火了！連我媽都用到發光