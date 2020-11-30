　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

第一次坐遊覽車就翻車！「忘憂草」一日遊行程　因疫情超火紅

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼忘憂草旅行社出團出意外，團員受傷 。（圖／記者吳世龍攝）

▲忘憂草國際旅行社巴士翻覆，參加旅行的吳小姐說朋友沒時間才由她遞補卻遇上翻，所幸僅受輕傷。（圖／記者白珈陽攝）

記者黃子倩、吳世龍、白珈陽、鄧木卿／高雄、南投報導

南投縣仁愛鄉30日中午12點多，在奧萬大聯外道路1.5K轉彎處發生巴士翻覆的嚴重車禍，當場造成1人死亡，初步調查，這輛巴士是從高雄出發的旅行團，記者實際到旅行社登記立案的地點詢問，位在高雄前鎮區的忘憂草國際旅行社人員皆以「主管不在，北上中部處理事故」為由拒絕回應。

▲▼忘憂草旅行社出團出意外，團員受傷 。（圖／記者吳世龍攝）

▲巴士翻覆後，忘憂草國際旅行社大門深鎖，員工以主管不在為由拒絕回應。（圖／記者吳世龍攝）

來自高雄的忘憂草國際旅行社，網站上的資料顯示，成立於2016年的9月份，網站變更日期為今年的7月份，資本額6百萬，為高雄市政府經發局登記核准立案的公司，專門規劃國內旅遊，由於疫情的影響，國人無法出國，因此忘憂草國際旅行社推出的一日遊包套行程十分受歡迎。

▲▼忘憂草旅行社出團出意外，團員受傷 。（圖／記者吳世龍攝）

▲忘憂草國際旅行社網站資料。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據巴士上一名傷者吳小姐說法：「走山路會暈，所以我們眼睛幾乎都是閉著在休息，事發當下他（司機）有喊沒有煞車，聽到沒煞車，我們眼睛有睜開，但是一張開就翻車了！」吳小姐表示事發之前他們剛吃完飯要去奧萬大，沒想到還沒到意外先到，當初是朋友一直說不能參加，吳小姐才代為參加，她表示此團一人團費1390元，應該是網路上就報名的，本來要當天來回，沒想到都還沒到景點就先出了意外。

另外一名和老公一起報名的女團員，則表示自己是第一次搭遊覽車出遊，沒想到就了意外，意外發生前看到要去奧萬大的路非常的恐怖，她說：「就覺得這條路很彎，本來不敢坐遊覽車，第一次嘗試坐（出去玩），沒想到就出了意外」，女團員說堂妹有說過這家旅行社很不錯，所以才跟著出去玩看看。

被記者問到，以後會不會不敢出門去玩，女團員表示不會，但是應該「不敢坐遊覽車了」，她覺得坐高鐵之類的公共運輸系統比較安全一點，另外，她也強調，坐在最後一排的他們，感覺遊覽車雖然沒有特別舊，可是避震效果好像很不好，讓他們剛從高雄上車，就覺得沿途坐得很不舒適。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
「自製震樓神器」撞天花板男子身分曝！是上市大廠總經理
奧萬大翻車死者妻不知夫已亡　重傷拜託醫護「聯絡我老公」
快訊／男大生139線死亡彎道失控　自撞行道樹慘死
600負評全消失　嗆外送員炸雞店「升級4星」網氣炸再出征
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

25歲男潛回收場狂翻！遭「100kg舊衣磚重壓」…4hrs後慘死

機車遭撞倒掉漆　兇手留字條「跨丟鬼」！車主氣炸報警

第一次坐遊覽車就翻車！「忘憂草」一日遊行程　因疫情超火紅

奧萬大死者妻重傷！不知夫已亡…忍痛拜託醫護「聯絡我老公」搶救中

「自製神器」狂撞天花板！震樓男身分曝：群光電子CM事業部總經理

彰化139線死亡彎道又出事！　男大生騎車撞行道樹不治

奧萬大翻車...駕駛82項違規紀錄！車行嘆：都有勸他，討生活不容易

女兒IG粗話「幹譙媒體」！中正一分局長陳明志怒退LINE群組

國道1號彰化段貨車追撞聯結車　司機卡駕駛座被救出送醫

高統董娘黑歷史曝！揪同業違法投標86萬政府採購案　女兒也是共犯

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

連晨翔撩周曉涵「好多第一次都給妳」　誤喊「曉恩」...她一秒變臉：叫她出來！

日爆紅男自稱「真人版城之內」國3因下巴太長遭甩從此0戀愛

湯姆．克魯斯上身？他4肢緩慢著地 讓手扶梯維持怠速...躲過感應點

桃園南北之爭！桃園真D超無聊？ 車站臭又醜？中壢人：出站即出國

25歲男潛回收場狂翻！遭「100kg舊衣磚重壓」…4hrs後慘死

機車遭撞倒掉漆　兇手留字條「跨丟鬼」！車主氣炸報警

第一次坐遊覽車就翻車！「忘憂草」一日遊行程　因疫情超火紅

奧萬大死者妻重傷！不知夫已亡…忍痛拜託醫護「聯絡我老公」搶救中

「自製神器」狂撞天花板！震樓男身分曝：群光電子CM事業部總經理

彰化139線死亡彎道又出事！　男大生騎車撞行道樹不治

奧萬大翻車...駕駛82項違規紀錄！車行嘆：都有勸他，討生活不容易

女兒IG粗話「幹譙媒體」！中正一分局長陳明志怒退LINE群組

國道1號彰化段貨車追撞聯結車　司機卡駕駛座被救出送醫

高統董娘黑歷史曝！揪同業違法投標86萬政府採購案　女兒也是共犯

台北101觀景台推免費參觀「VIP空間」　公佈跨年開趴票價1500元　

林家花園推應景實境解謎遊戲　串起府中雙城歡樂聖誕

秋筱宮認可真子公主婚事　主觀上外界少了「理解及祝福」

星卉直播被陳昭榮罵哭！賭氣「自立門戶」2個月慘賠百萬

哥哥姊姊結婚了！德牧幫迎娶「送蘋果」　秋田婚禮當花童

最新全台縣市長施政滿意度調查　台南市黃偉哲以74.6％居六都第3、全國第4

為學滑冰舉家從北京搬回台灣　10歲劉孟淵天天苦練拚國手

25歲男潛回收場狂翻！遭「100kg舊衣磚重壓」…4hrs後慘死

秋冬專案明上路！進出桃機強制戴口罩　入境、轉機要附核酸報告

安格斯12星座一周運勢11/30-12/06　巨蟹放寬心、天蠍桃花高峰期

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

社會熱門新聞

即／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診

即／南投奧萬大遊覽車翻覆！「1命危、5重傷」搶救中

25歲女國道墜車恐截肢　男友父揭關鍵

猛打413通電話　人妻淚訴：下體長期發炎

嘉義家具廠全面燃燒

即／奧萬大21人遊覽車翻覆！1男遭甩出車外慘死

獨／愛爸深夜搶救浪喵自撞成焦屍

快訊／醉漢開車逆向上交流道 自撞牆飛出車外倒地不起

即／國6車禍！25歲女「遭貨車輾壓」

拿大客車駕照罰6000元　騎士神逆轉

獨／奧萬大1死20傷　高統董娘說話了

「酒店紅牌」埔里媳婦連環殺人　丈夫、婆婆、媽媽都遇害

埔里驚世媳婦奪3家人命！　台史上第4名女死囚等槍決

奧萬大司機「還原事發經過」：下坡踩沒有煞車

更多熱門

相關新聞

奧萬大死者妻重傷！不知夫已亡…拜託醫護：聯絡我老公

奧萬大死者妻重傷！不知夫已亡…拜託醫護：聯絡我老公

南投縣仁愛鄉奧萬大30日中午12時36分發生死亡車禍！一輛遊覽車行經仁愛鄉親愛村大安路1.5公里處時翻覆，釀成1人死亡、5人重傷、15人輕傷的慘劇！稍早台中榮民總醫院埔里分院急診室醫師出面說明，因擔憂57歲黃姓死者的妻子會情緒崩潰，目前還沒讓她知道丈夫的死訊。

.駕駛82項違規紀錄　車行嘆：都有勸他

.駕駛82項違規紀錄　車行嘆：都有勸他

高統董娘黑歷史曝！違法投標86萬政府採購案

高統董娘黑歷史曝！違法投標86萬政府採購案

奧萬大翻車　高統：20天前才剛保養

奧萬大翻車　高統：20天前才剛保養

影／閃避違規變換車道轎車 休旅車翻覆駕駛驚魂

影／閃避違規變換車道轎車 休旅車翻覆駕駛驚魂

關鍵字：

車禍奧萬大巴士翻覆旅行社拒絕回應

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

女大生賣淫寫「姆苟日記」！傳染愛滋…全校男生衝驗血

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

買4600個購物袋洗發票中獎機率！　財政部回應了

即／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

獨／台女自慰次數曝！女醫說出臉紅內幕

小S「透視bra」突襲強吻！　下秒狠瞪嗆「看三小」...蔡依林罕爆粗口回擊

周湯豪名字被打錯變「粥湯蠔」！本人罕見暴怒開戰

快訊／新冠肺炎暴增24例境外移入

屏東喝喜酒！隔壁桌「全是超大咖」

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

太極傳人挑戰徐曉冬！12秒內認輸投降

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

更多

最夯影音

更多
蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」
蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面