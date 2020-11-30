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奧萬大遊覽車翻覆釀1死20傷！司機「還原經過」：下坡踩沒有煞車

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記者鄧木卿、戴若涵／南投報導

南投縣仁愛鄉奧萬大30日中午12時36分發生嚴重事故！一輛遊覽車行經仁愛鄉親愛村大安路1.5公里處時，疑似因重心不穩翻覆，釀成1人死亡、5人重傷、15人輕傷的慘劇！林姓司機被送醫治療時表示，下車煞車失靈釀禍。

據了解，該部遊覽車是從高雄出發、由忘憂草旅行社舉辦之奧萬大1日遊活動，與高統遊覽車公司合作，該團共計21人，包括司機1名、領隊1名、旅客19名，中午團員在清境農場午餐後，前往奧萬大途中遊覽車不慎翻覆。

林姓司機被送醫治療時還原事發經過，指出當時是下坡路段，不料，卻遇上煞車失靈，「踩沒有煞車」，只好拉手煞車並撞牆壁減速，面對救護人員詢問是否有高血壓、糖尿病、心臟病，他痛苦回應「有」。

▲▼南投奧萬大車禍，肇事司機受訪。（圖／記者鄧木卿攝）

▲南投奧萬大車禍，肇事司機表示，當時遇到下坡「踩沒有煞車」。（圖／記者鄧木卿攝）

埔基急診醫生蔡明智表示，目前收治7個案，1個重症、6輕症，輕症傷上大多是挫傷、撕裂傷，重症則是47歲羅姓男子，胸椎第12節爆裂性骨折合併神經損傷，還有顏面大面積撕裂傷，目前準備要去開刀房緊急處理，其餘病患也在緊急救治當中。

高統遊覽車董娘私下表示，出事的遊覽車是有一名陳姓男子來靠行的，並不清楚陳姓男子請的司機，而出事的司機才剛來幾個月，遊覽車的車齡約8年多，遊覽車剛剛驗車完畢，都有正常保養跟驗車。

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