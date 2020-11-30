新冠肆虐全球　韋伯字典公布2020年度詞彙「大流行」

▲新冠疫情全球大流行，民眾戴上口罩防疫。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國《韋伯字典》（Merriam-Webster）30日公布2020年度詞彙為「大流行」（pandemic），而這與當今的新冠肺炎息息相關。根據統計，早在今年1月時，大流行使用次數就開始上升，直到世界衛生組織今年3月宣布疫情大流行時，網路搜尋量大幅提升，比去年同期暴增115806%。

美聯社報導，在此次年度詞彙角逐賽當中，隔離檢疫（quarantine）、無症狀（asymptomatic）等字也在考慮之列，最終由「大流行」脫穎而出。韋伯字典把「大流行」一詞定義為，發生在廣泛地理區域的疾病爆發，像是橫跨多國、多洲，且有相當大一部份人口受到影響。

▲依據紐約霍普金斯大學疫情統計，全美迄今已有1338萬4650人確診，其中26萬6875人染疫病逝。（圖／路透）

統計顯示，「大流行」一詞今年使用量節節上升，隨著各國陸續傳出疫情，在1月初逐漸成為使用趨勢，緊接著2月初美國出現染疫死亡首例及郵輪疫情時，使用度再度攀升。到了3月11日，WHO宣布新冠疫情全球大流行時，網路針對「大流行」查詢量瞬間暴增，比去年同期增加115806%

自由編輯索柯洛夫斯基（Peter Sokolowski）直言，這並沒有令人感到太過震驚，「通常重大新聞事件都會有個與其相關的專門用詞，現在的『大流行』不僅僅是術語，且變得相當普遍，將來我們可能會用它，來形容現今這段時期。」

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