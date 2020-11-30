屏東喝喜酒！隔壁桌「全是超大咖」太壯觀了　網讚嘆：這桌不簡單

▲這桌貴賓真的超大牌。（圖／伍洋授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

在公眾人物的婚禮上，賓客陣容的華麗程度，往往成為熱論話題。一名網友昨日到屏東參加朋友的喜宴，沒想到隔壁桌的「賓客」都來頭不小，讓他看傻了眼，而網友們也不禁讚嘆，「要請得動這一桌不簡單耶！」

網友伍洋昨日在「爆廢1公社」發文，笑說「朋友結婚，隔壁長官桌好壯觀。」從畫面中可見，這一桌的貴賓全是神明像，看起來十分霸氣，讓人不由得肅然起敬。

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伍洋向《ETtoday新聞雲》提到，昨天是到屏東喝的喜酒，而之所以會這樣，是因為他們希望讓神明做見證，他還透露，「主持人是我好朋友，星光幫的蔡忠穎，我去年結婚也是找他。」

▲主持人請到星光幫的蔡忠穎。（圖／伍洋授權引用）

對此，網友們紛紛留言大讚，「神氏企業」、「兒童座椅欸」、「第一次看到這種的」、「神明掛保證：一定百年好合、子孫滿堂、大富大貴」、「這桌夠大牌，也給新人十足的面子」、「這桌的輩分太高了」、「坐孩童用椅好Q」。

po文也釣出內行人，表示「這是為了答謝神明而請來的，鄉下蠻多地方都有，通常感謝懷孕、湊成姻緣都有，同樣會上菜，新人也會給神明敬酒，並擲筊獲得聖筊後再換下一位神明，結束後會請他們回去，堪稱是喜宴的大咖賓客。」