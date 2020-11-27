初夜見妊娠紋！高雄男砸27萬娶陸籍「高中處女」...一驗怒告婚友社

▲高雄男花了27萬元，認識陸籍「高中處女」，沒想到一驗身氣炸。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名林姓男子為了尋找結婚對象，透過婚友社幫忙介紹，想要找到高中學歷的處女，後來認識了陸籍的趙姓女子，5天後火速結婚，沒想到準備辦事時，竟發現趙女肚子上有妊娠紋，而且也不是高中學歷，氣得提起告訴。

判決書指出，林男為了找尋適合的對象，2010年與該婚姻介紹協會接觸，繳了5萬元的會費，簽訂了相關合約，想要找到高中學歷，並且是處女的女子結婚。

林男當年12月26日受邀前往大陸廣西，參加聯誼活動，期間與趙姓女子聊得十分開心，因此付了22萬多元給介紹協會，過了5天後，就與趙女在當地結婚。

不過，林男準備與趙女享受魚水之歡，卻發現對方肚子上有妊娠紋，也非高中學歷，介紹協會還浮報費用，並且什麼服務項目都沒有做，感到相當生氣，決定將介紹協會告上法院。

由於趙女結婚後，每天都跟同事相處在一起，夫妻間感情不睦，後來辦理了離婚，導致林男精神壓力大，工作上也面臨損失，因此求償150萬元。

▼林男將夫妻感情不睦的問題也賴到婚友社身上，求償150萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



對此，介紹協會則反駁，林男與趙女認識的過程，社團都沒有干預，是他們自由戀愛，根本沒辦法知道對方是不是高中學歷，更別說得知是否為處女了，當然不負賠償責任，也沒有不當得利。

介紹協會澄清，林男提出這些指控，損失了150萬餘元，但沒有提出具體計算方式，根本無從得知損害金額，要求駁回上訴。

高雄地院經過審理，林男聲稱「有150萬元的損害」，但其中的項目計算不清楚，還有疑慮，且當時雙方簽的合約當中，並沒有約定「高中學歷且處女」這條，就算真的有，也違反公序良俗，加上林男與趙女離婚的狀況與介紹協會無關，因此判決林男敗訴，全案仍可上訴。

►「日本白皙無瑕精華」下殺2折