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月收沒10萬別嫁！離婚女苦勸「很悲哀」...痛揭傷疤：變免費傭人

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▲▼情侶，吵架，男女，戀愛，分手 。（圖／CFP）

▲原PO最終決定離婚。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都會戲稱「婚姻是愛情的墳墓」，一名離婚沒多久的人妻就現身說法，「寧可守身如玉，也不放低標準隨便嫁人！」她娓娓道來，選老公一定要找月收入10萬元以上，且對老婆慷慨的人，因為「貧窮夫妻百事哀」；接著，如果真要結婚，也絕對別跟公婆住，因為所有的犧牲奉獻，都會被當成理所當然。貼文一出，立刻引發熱議。

這名女網友在臉書粉專「靠北婚姻2.0」上發文表示，談戀愛千萬別被蒙蔽雙眼，以現實層面來考量，最好優先考慮月收入10萬元以上，且對老婆慷慨、願將薪水全數交出的男生，畢竟「貧窮夫妻百事哀」，金錢真的非常重要，這關過了，才需要繼續評估個性及家庭環境。

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原PO繼續說道，若確定要結婚了，必須要求老公買房、搬出去住，「千萬不要跟公婆住」，因為若同住一起，一定會被要求做許多事情，並不會真的視如己出；因此原PO苦勸，女人一定要好好保護自己，別任人欺壓，何況「現在男女平等，沒有什麼是女生該做！」

原PO忍痛分享自身經驗，她之前就是為愛犧牲，不但沒被夫家珍惜，還被認為「做到死也是應該」，每次下班回家很累，還要煮晚餐、洗餐具、做各種家事，若假日想出遊、睡晚一點，長輩又會意見一大堆，甚至連想買東西犒賞自己，還會被當成是在亂花錢，「在他們眼裡，媳婦就是免錢的僕人，要求你盡心盡力做家事，但卻不能花一毛錢在自己身上。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）

▲原PO分享自身經驗。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）

原PO苦笑，還好她沒生小孩，所以苦日子只維持3年就畫下句點，「我當時鬼遮眼，瞎了才結婚，居然讓自己過這麼痛苦！」對她來說，丟扇儀式、要求老公衣服放在老婆衣服上等傳統儀式，根本都是在打壓媳婦，要人做免費傭人、永不能翻身，「現在我覺悟了！我擺脫傳統媳婦的束縛了。」

原PO的慘痛經歷曝光後，網友看法相當兩極，「嫁人看人品，還有是不是願意疼你跟分享，負責在家庭，收入不是第一要看的」、「你可以考慮跟提款機生活啊，罵不回、打不痛，又有錢」、「你的價值觀讓我很無言」、「你的重點還是錢，要老公一個月賺10萬元，還要全數交給你」、「既然男女平等，不如你薪水10萬元起跳、對老公慷慨，賺的錢都讓老公管如何」。

不過，也有網友很能理解原PO遭遇，「我的婆婆也不准我的衣服放在先生衣服上面」、「什麼年代了，還那麼多的陋習傳統」、「遇到不好的真的就是入地獄」、「很慶幸你走出來了，替你開心」、「你一定要堅持住自己的信念」、「還好沒有小孩，真的萬幸」、「很好的觀念，一定會遇見對的人的」。

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