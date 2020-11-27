媒婆擺2瓦片「新郎也要踩破」　他傻眼！內行曝知識：還一次踩8片

▲新郎竟然也要踩瓦片！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

嫁娶習俗中，新娘必須踩碎瓦片，接著再跨過有炭火的火爐，象徵對新娘與婆家不好的運勢，藉由瓦片來破除，且有賦予早生貴子的含意！不過有男網友驚呼，家裡有喜事，怎料媒人婆準備2塊瓦片，還命令新郎也要踩破一片，讓原PO超傻爆，結果答案長知識了。

一名男網友在臉書《爆怨公社》困惑直呼，依照傳統習俗，新娘要踩碎一片瓦片，象微趨吉避凶，怎料自家的媒人婆反而在地上放了「2塊瓦片」，還要求兩位新人都要踩，奇葩對話如下：

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媒人婆：新郎新娘都要踩瓦片！



新郎：沒有新郎在踩瓦片的啦！



媒人婆：這是習俗！你一定要踩破！

此話一出，當場顛覆大家三觀，臉上三條線的原PO只好求解「這到底哪一國度的習俗？」底下網友歪樓胡鬧，「不是踩100片再黏起來，象徵百黏好合嗎？大概2天就可以黏完」、「那再準備兩片，公公婆婆也一起踩」、「新郎誰跟你踩瓦片！都馬是用手劈」、「還好不是疊一起，不然婚期都要一起參加跆拳道短期訓練班」、「吵什麼～在媒婆身上胸口碎大石阿」、「瓦片放在火爐上，買肉回來烤，選我正解」、「不踩，因為想生女兒」、「會不會是要跳火圈，媒人搞錯了」。

▲網友分享，還有踩8瓦片的特殊習俗！（圖／翻攝爆怨公社）



答案長知識了，內行分享各種說法，「照說法一：新郎也不要把壞的帶進門；照說法二：生孩子是兩個人的是，所以新郎也要一起破一破。我是沒踩，既然要踩，就男女平等都踩嘛」、「其實不只是新娘要踩瓦片，如果新郎是在破月出生，相對地也會反剋岳家，才有『男人破月破妻門，破得岳母頭發昏』一說；但男生破月出生的情節似乎比較輕微，只要事前告知岳家，去新娘家入內迎娶前，在門口也先踩破瓦片就可以了」。

▼有破瓦得男一說！（圖／翻攝爆怨公社）

