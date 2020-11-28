口紅被玩斷！她批婆家小孩「很不尊重」　老公怒推70歲媽：愛計較

▲原PO的口紅被小姑的孩子折斷了。（圖／翻攝自Facebook／靠北老公2.0）

記者曾筠淇／綜合報導

人與人相處，都應該保持一定程度的尊重，一名女網友發文表示，日前她返家後，發現自己的化妝品居然被小姑的孩子拿來玩，且口紅還整支斷裂，「感覺很不受尊重！」豈料老公一聽，竟彷彿受到刺激般，直接出手推原PO媽媽，害得70歲的老人家當場跌坐在地。貼文一出，立刻引發網友熱議。

原PO在臉書粉專「靠北老公2.0」上發文表示，她日前回家後，發現老公的家人來訪，本應開心聊天、談論近況，但她卻發現小姑（老公妹妹）的孩子竟擅自拿她的化妝品來玩，而後更是直接將口紅玩斷、帶走。原PO表示，自己的東西在沒被告知的情況下就被動用，難免不悅、覺得不被尊重，「但我還是好聲好氣溝通，我跟老公說（是）感覺問題。」然而，這席話卻點燃老公心中的怒火。

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▲老公出手推原PO媽媽。（圖／翻攝自Facebook／靠北老公2.0）

老公聽到後忽然情緒失控，認為原PO不該跟小朋友計較；由於聲音太大，原PO表示，「我媽手上抱著我剛出生2個月的孩子當場狂哭不止」，而後，老公更是直接出手推她媽媽，害得70歲、有低血壓血糖的老人家直接腿軟跪坐在地。

事後，原PO依舊氣不過，認為就算不是貴重物品，自己的東西被隨便拿走，不開心應該還是很正常，「如果是你們，你們會無所謂嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「媽媽只有一個，老公再找就有」、「離婚吧！東西不見可以原諒，但是對岳母動手絕對不可以原諒」、「小孩不對的行為不教、不制止，那表示大人小孩都一個樣」、「家暴的前奏」、「很多真的只是感覺問題」、「媽媽也太無辜，老公不尊重你還動手」、「住在別人家還敢放肆」；此外，也有人質疑，「為什麼看到的是你在靠北自己的物品被人擅自拿取，而不是自己的媽媽被推倒？所以比起媽媽，你更在意自己的口紅嗎」。