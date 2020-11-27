婚宴會慘賠「新娘討6600元」：請吃小火鍋！她一查15年前禮金傻了

▲友人要討6600元禮金！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

當禮金被要求給「一定的數目」時，任誰都會感受不佳！一名人妻抱怨，日前與一位待嫁的友人吃飯，由於對方只登記不辦婚宴，怎料分享結婚喜悅之餘，友人突然開口討6600元禮金，強調日後會補請吃小火鍋。由於原PO當年結婚，友人只包2600元，讓她求解「該包多少？」

一名女網友在臉書《靠北婚姻－社團討論區》透露，15年前結婚時，朋友到場參加並包了2600元以表心意，如今角色對調，朋友將晉升為人妻，但她只登記不辦婚宴，更開門見山要求原PO包6600元當作回禮。

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原PO臉垮之餘，也透露友人不舉辦婚禮的原因，是因這10幾年來，她都獨自一人參加喜宴，如今身旁親友都早已成家生子，仔細精算成本後，友人認為，大家若攜家帶眷來吃，反而婚宴會「慘賠」。

話鋒一轉，友人繼續向原PO討6600元大紅包，接著強調，事後會再找一天請吃小火鍋慶祝。對此，原PO向過來人求解，「紅包要多少錢比較適合？」

▲多數人建議包3600元即可！（圖／翻攝靠北婚姻－社團討論區）



文章貼出後，一票網友熱議「沒辦婚宴基本上不用包！不然就看妳私交了」、「要是紅包包得那麼難過，就不要包了，畢竟人逢喜事，計較太多有失感情」、「她只有約妳，代表很看重妳。錢再賺就有，要是我直接買單當天的消費再送個小禮物讓她永生難忘」、「怎麼會是討捏？15年前應該包800或1200，感情不錯才有2600」、「會包3600，不管有沒有宴客，對方有包，現在的錢都貶值多少了，添1000差不多」、「結婚還算賠不賠乾脆別結了，結婚本身就是一件賠的事了」。