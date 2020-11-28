青年團批潑豬內臟自砸招牌　江啟臣：強烈反映民意是在野黨職責

記者羅婉庭／台北報導

國民黨團27日為表達赴美查驗豬肉內臟處理衛生疑慮、凸顯查廠之必要性，於立法院議場潑灑豬內臟，引來自家青年團團長陳柏翰批評是自砸招牌。對此，國民黨主席江啟臣28日於苗栗受訪表示，國民黨是包容政黨，能容納不同意見的政黨，對於各種聲音都能討論，主要是扮演好在野黨角色，讓執政黨聽見民意。

陳柏翰昨於立院抗爭結束後在臉書批評黨團，指「難道不能節制一點，好好問政嗎？」前幾天黨慶才上架自錄影片，強調不少青年還願意留在國民黨的原因是「理性」、「專業」，過不到3天就自己直接砸了招牌，這樣要如何挽回不表態的理性支持者？

對此，江啟臣今回應，他身為黨主席，他的責任是把黨帶好，必須反映民意，只要對黨好以及回應民眾期待，就是他該做的事，國民黨扮演好在野黨角色，人民對他們有期待、付託，本來就應扮演好最大在野黨角色，民眾關心的議題國民黨就會關心、會監督，向政府強烈的表達。

江啟臣說，在126年黨慶，一路以來不缺挫折、困難與挑戰，國民黨堅持黨魂，與民眾站在一起。民選後每次選舉有勝有負，雖藍營在今年初敗選，但痛定思痛，進行黨務改革，最重要的是做個稱職、能反映民意與監督政府的在野黨，相信民眾絕對可以看得到也感受得到。

江啟臣表示，近日可以感受到民眾樂見、支持國民黨對政府的質疑，否則1122大遊行不會有這麼多人上街頭，跟藍營一起表達怒吼，抗議這個鴨霸獨裁的政府，國民黨在做的事情不是只為了聲勢，而是為民著想。

民進黨團總召柯建銘稱國民黨團已經幫派化，江啟臣對此回應，柯建銘對國民黨從來沒好話，當他說出這樣的話時，代表國民黨做對了。

▲國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告，強烈表達赴美查廠及標示萊劑重要性。（圖／記者李毓康攝）





▲因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議，國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告。（圖／記者李毓康攝）

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