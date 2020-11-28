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豬內臟大戰後　高嘉瑜不怕！報復性吃一波「豬心、豬舌、豬腸」

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▲▼高嘉瑜PO出吃豬心、豬腸的美食照。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜PO出吃豬心、豬腸的美食照。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

立法院27日歷經「豬內臟」大戰，民進黨團立委護駕行政院長蘇貞昌進行施政報告，卻慘遭國民黨團立委用豬心、豬肝、豬腸攻擊，挨批噁心。不過，民進黨立委高嘉瑜絲毫沒有任何陰影，甚至說一直想吃「豬心、豬舌、豬腸」。

為讓蘇貞昌順利上台進行施政報告，民進黨立委林俊憲、王美惠、高嘉瑜、林楚茵等人在一旁護駕，未料國民黨立委突然拿出一桶桶的豬內臟、豬皮上前潑灑，現場一陣混亂。

王美惠不畏戰一把抓住豬腸往台下丟，高嘉瑜在混亂當中被擠到一旁，而她也似乎受到驚嚇，用雙手把臉摀起來。

不過，高嘉瑜28日就在臉書表示，台灣豬是拿來吃不是拿來丟的，「昨天開始就一直想吃豬心、豬舌、豬腸」，因此趁著行程空檔到小吃店報到，享用好吃的米粉湯跟豬心、豬舌、豬腸。

網友看到貼文後留言，「昨天丟一堆，立馬報復性吃一波」、「不錯的黑白切，胃口不錯」、「多吃一點快補回來」、「昨天聞了這麼多腥味，今天還有辦法吃這些下，真的佩服佩服！」

▼立法院豬內臟大戰，高嘉瑜用手摀住臉。（圖／ETtoday直播）

▲▼立法院豬內臟大戰，高嘉瑜用手摀住臉。（圖／ETtoday直播）

▼高嘉瑜吃豬心、豬腸，還有一碗米粉湯。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲▼高嘉瑜PO出吃豬心、豬腸的美食照。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

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